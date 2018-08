Onsdag

Götaland: Mestadels soligt med omkring 30 grader.

Svealand: Soligt under dagen med 26 till 30 grader. Redan under onsdagskvällen börjar en kallfront med regnskurar rör sig in västerifrån, troligen även med åska.

Norrland: Delvis molnigt. Temperaturer på omkring 20 grader.

Torsdag:

Götaland: Under torsdagen får främst västra Götaland en markant temperatursänkning med ca 10 grader lägre än dagen innan. Till största delen soligt.

Svealand: Soligt. Mitt på dagen ligger temperaturerna på 24 grader på inlandet, och 30 grader på kusten.

Norrland: Delvis molnigt. Temperaturer på runt 20 grader. Någr grader varmare vid kusten.

Fredag:

Götaland: Regnskurar. Runt 20 grader.

Svealand: Regn och åska, framför allt i Norrköpingsområdet. Runt 25 grader vid kusten, strax över 20 grader på inlandet.

Norrland: Regn i de södra delarna av Norrland. Molnigt med temperaturer från 15 grader i Östersund till 24 grader i Umeå.

Källa: SMHI