Kraftiga åskvarningar och stora strömavbrott

Under onsdagsmorgonen har SMHI utfärdat en varning gällande länen Halland, Skåne, Kronoberg, Blekinge och sydvästra Jönköping.

– Det är ett jättestort område med regn och åska som redan dragit in. I natt har det åskat jättemycket på vissa delar i området och det kommer fortsätta under dagen.

Varningen gäller stora mängder skyfall som kan komma att orsaka stora problem i området.

– När det kommer så här mycket regn på kort tid hinner inte vattnet sjunka bort och påverka trafiken. Det kan även blåsa ordentligt i samband med sånt här väder.

Inte över än

Under natten komma nya regnoväder dra in över området och trots att det kan komma ett kort uppehåll under dagen menar meteorologen Tora Tomasdottir vid väderinstitutet Storm att det inte är dags att andas ut ännu.

– Man ska nog vara beredd på att det kan komma in mer oväder under dagen. Även under morgondagen kan det komma att regna ordentligt men för många är det värsta nog över om några timmar.

Till helgen kommer ovädret att dra norrut och redan under fredagen kan de boende i Sveriges södra delar räkna med ett betydligt mer stabilt väder.

– Så fort det klarnar upp kommer det bli betydligt varmare och vi kan räkna med uppemot emot 20 grader i norr och 25 grader i södra Sverige.

Stora strömavbrott

Samtidigt lider många småländska hushåll av elavbrott efter nattens stora åskoväder.

Enligt elbolaget Eons hemsida är omkring 800 bostäder i Kalmar län utan el sedan två-tiden i natt. Det fortsatta ovädret försvårar arbetet med att få i gång elen.

– Så länge det åskar måste vi avvakta av säkerhetsskäl, säger Ivan Lofterup-Ericson, presschef på Eon, till TT.

Flera hundra hushåll har drabbats av liknande strömavbrott i Kronobergslän under onsdagsmorgonen. Bland annat 1 700 hushåll i Lessebo där elen försvann under en timme.