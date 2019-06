Kaosvädret i midsommar – risk för översvämning och brand

Väderextremerna präglar midsommarhelgen. I södra Sverige har SMHI flaggat för brandrisk – i norra Sverige för översvämningsrisk.

LÄS MER: Regnhotet mot Sverige är värre än man trott

Meteorologen: ”Plocka in saker från trädgården”

Särskilt lördagen bjuder på stora kontraster.

– Spridda åskskurar ligger kvar under natten till lördagen och tar fart ordentligt under lördagsförmiddagen på ett område från Umeå och norrut. Det blir som mest intensivt en bit in från kusten. Det är stora regnmängder, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Tora Tomadottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Pressbild / StormGeo

SMHI varnar för stora regnmängder längs norra Norrlandskusten och Norrbottens och Västerbottens inland.

LÄS MER: Kungen: ”Extremväder” gör framtiden osäker för svenska bönder

Längs kusten blir det runt tio grader och i inlandet cirka sex eller sju grader.

– Det är från fredag kväll till mitt på lördagen. Det är sådana mängder att det kan bli översvämningar, det kan komma så stora mängder på så kort tid att det inte hinner sjunka undan. I samband med åska brukar det även blåsa ganska kraftigt. Så man kan tänka på, om man inte redan har gjort det, att plocka in saker från trädgården och förbereda sig, säger Tora Tomasdottir.

LÄS MER: Så blir vädret på midsommarafton

Klimatpåverkan och extremväder Michael Tjernström, klimatforskare och professor i meteorologi vid Stockholms universitet, har tidigare berättat för Expressen om sambanden mellan klimatpåverkan och extremväder: – Det varmare klimatet för med sig en högre frekvens av den här typen av extremer – det vill säga långa torrperioder, extrem värme eller extrem nederbörd. Det är dessa typer av extremväder man kan koppla till klimatförändringar. Om man tittar på det över tid blir det här allt vanligare, sa Tjernström, som menar att effekterna måste undersökas genom att titta på ett större geografiskt område under en längre tid. Visa mer Visa mindre

Och samtidigt i södra Sverige: Sol och brandrisk

Samtidigt blir det soligt midsommarväder i Götaland och Svealand – och SMHI har utfärdat varningar för skogsbränder över hela södra Sverige upp till Uppsala och Dalarnas län.

– Brandrisken kommer bara bli värre så man ska vara försiktig med grillandet och bara grilla på säkra platser, säger Tora Tomasdottir.

LÄS MER: Tre öar i Stilla havet har försvunnit senaste året

I Stockholm, Uppsala, Kalmar och Gotland har länsstyrelserna utfärdat eldnings- och grillförbud i skog och mark, det är dock tillåtet att grilla på den egna tomten.

Räkna med 17 till 20 grader i allmänhet över södra Sverige under lördagen.

– Temperaturen kommer sjunka i Götaland, Svealand och södra Norrland med fyra-fem grader. Men det kommer vara soligt. Det kommer kunna vara lite sommarmoln som pryder himlen, men det blir inte mulet. Man kommer inte gå runt och svettas och längta efter stranden.

LÄS MER: Nya sjukdomar, fler turister och huskris – så ser Sverige ut om 50 år

Tornedalen får regn under flera dagar

Även söndagen väntas bjuda på liknande, soligt väder i södra Sverige, mer en del moln men något varmare temperaturer.

Under söndagen avtar även regnvädret i stora delar av Norrland.

– Men det kommer ligga kvar i ett ganska stort område över Tornedalen och då är det regnskurar, inte åskskurar. Det kan komma lite skurar till och från i fjällen också men det är inte konstant. Det är ganska mycket moln i norr men temperaturen stiger till tio-femton grader när regnet har gått bort.

Under måndagen så kommer det ligga en del moln över norra Sverige.

– Men det är inte helmulet på något sätt, kanske runt 15 grader. Det blir fortsatt en del regn över Tornedalen. I söder blir det ganska mycket sol, och återigen ett par grader varmare, säger Tora Tomasdottir.

LÄS MER: Fjärilens mirakulösa comeback – ses som ett tecken på hur världen kan räddas

Rekordvärmebölja kan drabba kontinenten nästa vecka

Under nästa vecka väntas en värmebölja, som kan slå värmerekord, dra in över den europeiska kontinenten, rapporterar The Guardian.

Det är en storm över Atlanten och ett högtryck över Centraleuropa som gör att varm luft drar in från Afrika.

Temperaturerna kan stiga till mellan 32 och, i de varmaste områdena, 40 grader, enligt The Guardian.