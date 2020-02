Förra helgen blåste stormen Ciara in över landet. Nu väntas stormen Dennis komma in med kraftig blåst och mycket regn. Stormen rör sig mot Sverige och kommer att hålla sig kvar i över ett dygn. Under natten mot söndag kommer ovädret in. Men det dröjer ända fram till slutet av måndag och tisdag innan det avtar och lugnar ner sig.

– Det är inte omöjligt att det blir värre än Ciara eftersom det kommer vara så pass blåsigt på söndag och på måndag innan det avtar mer markant. Dessutom kommer det komma mer nederbörd än förra stormen, säger Lasse Rydqvist.

Slår till i nästan hela landet

I synnerhet är det de västra delarna av Götaland, Svealand och Västerbotten som kommer att drabbas av ovädret. Framförallt kommer det vara en hel del regn och på sina håll kan det komma upp mot 50 millimeter regn. Det kommer även att regna i de norra delarna av landet, det är bara allra högst upp i norr där man kommer att få snö.

– Vet man med sig att man har dagvattensystem eller källare som ligger på missgynnsamma platser så är det stor risk för större vattensamlingar och översvämningar. Har man varit med om liknande tidigare kan det bli likadant den här gången, säger han.

Den del av landet som kommer att klara sig bäst enligt Lasse Rydqvist är landskapen närmast Östersjön.

– Det värsta hinner regna ur innan det kommer till östersjölandskapen så det kommer att klara sig bäst.

Lasse Rydqvist är meteorolog på väderinstitutet Storm. Han syns i tv-rutan hos TV4 och har tidigare arbetat på SVT. Foto: StormGeo/Pressbild / StormGeo/Pressbild

Rekorddjupt lågtryck

Enligt meteorologen är Dennis en stor storm med ett rekorddjupt lågtryck. Det beror på att stormen sträcker sig över en väldigt stor yta. Men också att under sin resa över Atlanten har väldigt mycket luft rört sig upp från marken motsols i kraftiga vindar. Det har gjort att massor med moln och nederbörd har bildats och det kommer att slå till mot Sverige under helgen och i början av nästa vecka.

– Det här kan bli ett rekorddjupt lågtryck, normalt lufttryck på marken är 1013 hektopascal man nu kan det alltså bli 100 hektopascal lägre, säger han.

Vad innebär det?

– Det här innebär att det kan bli väldigt blåsigt, säger Lasse Rydqvist.

Flera tåg inställda

Under natten och morgondagen kommer flera tåg att ställas in. Det är främst tågbanorna i södra Sverige som kommer att drabbas.

– Från midnatt stänger vi från Uddevalla till Strömstad, Vänersborg till Borås, Håkantorp till Gårdsjö och mellan Varberg och Borås. Och det är beräknat att de ska öppna klockan 18 på måndag, säger Katarina Wolffram vid Trafikverkets presstjänst.

Från klockan 12 på söndag fram till klockan 12 på måndag stänger man sträckorna Nässjö till Jönköping, Värnamo till Halmstad, Nässjö till Vetlanda och mellan Nässjö och Hultsfred. Och vid 18-tiden på söndag stänger man den så kallade ljustbanan mellan Västervik och Linköping.