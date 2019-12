Hårda vindar, regn och snö drar in över Sverige

Ett omfattande nederbördsområde drar under tisdagskvällen in över Sverige västerifrån och skapar under onsdagen ”besvärligt väder”, enligt SMHI. Främst i norra och mellersta Sverige, med både snö och blåst.

SMHI varnar för blåst och snö

SMHI har utfärdat följande klass 1-varningar:

Mycket hård vind med nederbörd i Lapplandsfjällen och Jämtlandsfjällen.

Hård vind med snödrev eller nederbörd i Härjedalsfjällen och Dalafjällen.

Snöfall i Västerbotten, Norrbottens kustland, Västernorrland, Jämtlands län utom fjällen och Värmland.

Mycket hårda vindbyar i Bohuslän, Göteborg och Halland.

Risk för drivbildning och dålig sikt

På flera håll finns risk för drivbildning och dåliga siktförhållanden, så det kan tidvis vara besvärligt i trafiken.

– Det finns en fjällvädervarning i hela fjällkedjan. Det handlar om blåsten och så kommer det snö och då får man snödrev med dålig sikt och det blir svårt att ta sig fram, säger Emelie Karlsson, jourhavande meteorolog på SMHI, till TT.

Dessutom har SMHI klass 1-varnat för kuling längs hela den svenska kusten, från Skagerrak till Bottenviken.

– Blåsigast blir det i väster över Bohuskusten och norra Halland. Vi väntar hårda vindbyar på 21 till 24 meter per sekund. Det är framför allt under natten och morgonen, säger Emelie Karlsson till TT.

Tåg inställda i väst

I västra Sverige har flera tåglinjer ställts in på grund av vädret. Trafikverket skriver på sin hemsida att mellan klockan 21 på tisdagen och 09 på onsdagen är det stopp mellan Varberg och Borås samt mellan Uddevalla och Strömstad.

Samtidigt uppmanar Västtrafik sina kunder att ta höjd för förseningar och inställda avgångar.

Kombinerat med den hårda vinden kommer det nederbörd i nästan hela landet.

Snö och regn i hela Sverige

– Inledningsvis kommer det snö även längre söderut. Man kan i alla fall räkna med snöinslag på småländska höglandet och uppöver Svealand, främst i Värmland och Dalarna. Kanske även över Bergslagen. Annars blir det mest som regn, säger Emelie Karlsson till TT.

Hon fortsätter:

– I södra Sverige kan det bli halt. Det var varit kallt ett tag och vägarna är nedkylda så regnet kan orsaka halka.

