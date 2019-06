Här dundrar åskstormen in – elavbrott och översvämningar

Under lördagsmorgonen så började åskovädret röra sig över norra Norrlandskusten.

Under morgonen så drog det fram över Luleå.

”Vägar och källare har blivit översvämmade”

– Det har varit ett extremt regnoväder med skyfall och åska. Vägar och källare har blivit översvämmade och nu har det dragit norrut, säger en Luleåbo i ett av de drabbade områdena.

Vattenfall rapporterar strax innan klockan 15 att 2871 hushåll i Norrbottens län drabbats av strömavbrott till följd av ovädret. Innan dessa hade över 4 000 hushåll drabbats av strömavbrott.

Värst drabbat är Pajala med 2095 avbrott.

Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm. Foto: Pressbild / StormGeo

– Spridda åskskurar ligger kvar under natten till lördagen och tar fart ordentligt under lördagsförmiddagen på ett område från Umeå och norrut. Det blir som mest intensivt en bit in från kusten. Det är stora regnmängder, sa Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm till Expressen under fredagen.

Åskvädret väntas dra förbi under lördagen och följas av mulet väder. I Tornedalen väntas fortsatta regnväder de närmaste dagarna.

Klimatpåverkan och extremväder Michael Tjernström, klimatforskare och professor i meteorologi vid Stockholms universitet, har tidigare berättat för Expressen om sambanden mellan klimatpåverkan och extremväder: – Det varmare klimatet för med sig en högre frekvens av den här typen av extremer – det vill säga långa torrperioder, extrem värme eller extrem nederbörd. Det är dessa typer av extremväder man kan koppla till klimatförändringar. Om man tittar på det över tid blir det här allt vanligare, sa Tjernström, som menar att effekterna måste undersökas genom att titta på ett större geografiskt område under en längre tid.

Längs kusten blir det runt tio grader och i inlandet cirka sex eller sju grader.

– Det är från fredag kväll till mitt på lördagen. Det är sådana mängder att det kan bli översvämningar, det kan komma så stora mängder på så kort tid att det inte hinner sjunka undan. I samband med åska brukar det även blåsa ganska kraftigt. Så man kan tänka på, om man inte redan har gjort det, att plocka in saker från trädgården och förbereda sig, sa Tora Tomasdottir.

Extrem värmebölja väntas under nästa vecka

Samtidigt som åskstormen drar fram över norr så lyser solen i södra Sverige och det torra vädret har fått SMHI att gå ut varna för skogsbränder.

Under nästa vecka väntas en värmebölja, som kan slå värmerekord, dra in över den europeiska kontinenten, rapporterar The Guardian.

Det är en storm över Atlanten och ett högtryck över Centraleuropa som gör att varm luft drar in från Afrika.

Temperaturerna kan stiga till mellan 32 och, i de varmaste områdena, 40 grader, enligt The Guardian.