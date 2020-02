Klockan åtta på söndag morgon går startskottet för det 96:e Vasaloppet från Sälen till Mora.

Det ser ut att bli en vit tillställning.

– Det kommer in snöfall över det området sent under lördagskvällen. Sedan fortsätter det snöa under natten till söndagen, morgonen och förmiddagen framför allt, med ganska ymnigt snöfall, säger Per Holmberg, meteorolog vid Storm.

Meteorolog: ”Det kan möjligen bli blötsnö”

Under eftermiddagen ser snöfallet ut att ha dragit förbi och det finns chans till uppehåll, möjligen med mindre snöfall.

Hur stora mängder talar vi om i Dalarna under söndagen?

– Det är ungefär mellan 10 och 15 centimeter, som det ser ut nu. Det är svårt att säga snömängder två dagar fram.

Finns det någon risk att snön smälter i spåren?

– Ja, det ser ut som det kommer in mildare luft söderifrån så bortåt Mora till, från mitt på dagen och under eftermiddagen, kan det vara någon plusgrad. Det kan möjligen bli blötsnö där under eftermiddagen. Men vid Sälen till så håller det sig väl på minus, säger Per Holmberg.

Efter milda vintern – därför kommer snöfallet

Vad beror det att snövädret smäller till nu i slutet av februari efter den väldigt milda vintern med långa perioder av plusgrader?

– Vi har haft ett annat väderläge under större delen av december och januari. Vi har haft ett högtryck över kontinenten och lågtryck som har legat lite längre norrut. Och det beror på att vi har fått en sydvästlig luftström, då blir det väldigt mild luft. Nu ser det väl ut att vara ett annat läge med lågtryck efter lågtryck som kommer in.

Under fredagen till lördagen blir det klart väder i stora delar av landet men i norra Norrland kommer det att passera ett område med lättare snöfall. I södra Svealand och Götaland blir det mestadels mulet väder och i norra Svealand och södra Norrland kommer det vara soligt och klart väder.

Snöfallet berör norra Svealand och södra Norrland

– Under lördagsmorgonen så får vi in ett nederbörsområde under lördagsmorgonen som sprider sig österut och berör stora delar av Götaland fram till mitt på dagen. Det ser ut att bli blötsnö, men vid kusterna och längst i väder så blir det nog mest regn och man får också en tilltagande sydlig vind i samband med den här nederbörden, säger Per Holmberg.

Nederbördsområdet fortsätter under dagen att röra sig österut.

– Senare under kvällen kommer den här nederbörden beröra Öland och Gotland också. Senare under lördagskvällen börjar det komma upp över Svealand, och då mest i form av snöfall under kvällen och natten till söndag. I östra Svealand, längs kustområdet kan det börja som snö men det blir det nog mest regn sedan.

Under söndagen förstärks nederbörsområdet.

– Det ser ut att bli ymnigt snöfall över norra Svealand och södra Norrland. Det väntas ganska stora snömängder, mellan 10 och 15 centimeter, säger Per Holmberg.