Hettan har just nu Europa i sitt grepp och har den sista veckan nått nya rekordnivåer.

Nu rapporterar Daily Mail att ytterligare värme väntas, då den så kallade ”Sahara-bubblan” med varm luft från Afrika sprider sig norrut genom Europa.

Bubblan har redan nått södra Europa. I Spanien dog en 17-årig pojke av värmeslag under natten till fredagen och i Frankrike uppmättes på fredagseftermiddagen temperaturer på 45,9 grader. Där har en klass 3-varning utfärdats och under fredagen stängdes skolor i södra delarna av landet.

I Storbritannien varnas nu allmänheten för temperaturer närmare 35 grader, vilket i så fall hamnar runt rekordnivåer.

Oskarshamn och Norrköping väntas få 36 grader

Och de höga temperaturerna når också Sverige. I Malmö väntas 32-gradig värme på söndag, och på östkusten och på Öland visar prognoserna temperaturer på 34 grader.

Allra varmast enligt SMHI:s prognos ser det ut att bli i Norrköping och Oskarshamn där det kan bli 35 grader varmt.

Enligt klimatforskare kommer extrema värmeböljor bli allt mer förekommande i framtiden. Forskning har bland annat visat att de väntas fördubblas på grund av den globala uppvärmningen.

– När klimatet förändras så förändras även vädret. Det som inte tidigare var möjligt är plötsligt det. Om södra Sverige kanske har fått 1-1,5 grad varmare så innebär det att risken för extremvärme, som kanske förr bara var någon procent, blir plötsligt tio gånger så stor, sa Michael Tjernström, klimatforskare och professor i meteorologi vid Stockholms universitet tidigare i veckan.

Med extremhettan kommer och också torkan och risken för skogsbränder. Under förra sommaren drabbades Sverige av flera svåra skogsbränder.

MSB: Har höjt beredskapen

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har i år stålsatt sig för ytterligare en varm sommar med många bränder.

– Vi har höjt beredskapen eftersom det råder ett brandriskläge som är allvarligt i södra delarna av Sverige. Det är stor risk till extrem risk faktiskt, säger Marcus Årskog, pressekreterare på MSB.

Marcus Årskog, pressekreterare på MSB. Foto: Pressbild

Beredskapen under helgen är därför stärkt. Personal är redo att kallas in och nya avtal med privata helikopterleverantörer gör att flera släckningshelikoptrar ska kunna kallas in. Dessa är i högsta beredskap och ska kunna vara i luften inom 90 minuter.

– De placeras strategiskt ut på orter i Sverige där det råder hög brandrisk, säger Marcus Årskog.

SMHI har under helgen klass 1-varnat för brandrisk i hela Sverige förutom Dalafjällen, Jämtland, Västerbottens inland och Norrbotten.