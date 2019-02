Efter snökaoset - ishalkan väntas slå till på vägarna

De senaste dygnens snöfall, med trafikolyckor och tågstopp i stora delar av landet, byts ut mot ett regnväder som drar in över Götaland under natten till tisdagen.

– Sedan ligger det runt nollstrecket vid lunchtid och under eftermiddagen sjunker temperaturen och senare under tisdagskvällen räknar man med minusgrader i hela landet. Kanske sydkusten i Skåne, Ölands sydkust och delar av Gotland har plusgrader, säger Tora Tomasdottir, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

"Det sjunker rejält – och det sjunker ganska snabbt"

Tisdagskvällen verkar innebära en riktig köldknäpp.

– Ner mot 30 minus i norr, mot 15 minus i Svealand, kanske runt 5 minus i Götaland och 10 minus på vissa platser i norra Götaland. Så det sjunker rätt rejält – och det sjunker ganska snabbt.

Därför vill Tora Tomasdottir varna bilister:

– Rusningstrafiken längs Västkusten kan bli problematiskt under tisdagskvällen.

Då kommer ishalkan till Stockholmsområdet

Den bitande kylan beror på att vädret klarnar upp över stora delar av landet under tisdag – men snöfallet som dragit in under måndagen fortsätter röra sig österut. Störst mängder väntas i Gävletrakten där det kommer mycket vind.

Efter halkrisk i Götaland under tisdagskvällen så uppstår samma problem i Stockholmsområdet under onsdagsmorgonen.

– Framåt onsdagsmorgonen kan det bli riktigt halt i Stockholm, kanske mest i södra delen av Stockholms län med regn och blötsnö som fryser på under natten. Det blir en riktigt kall morgon i hela landet. Sedan närmar sig nästa område med snö och regn som drar in över landet under onsdagseftermiddagen och drar österut under natten till torsdagen. I Övriga landet lugnar det ned sig, säger Tora Tomasdottir.

Snökaoset kan upprepas i helgen

Under fredagen väntar sedan lugnt väder med lite nederbörd över Götaland och sannolikt uppehållsväder i norra Sverige.

– Det blir rätt mycket mildare i Götaland och kan bli några plusgrader och kanske även någon plusgrad i Svealand.

Under lördagen väntas nya snöfall över Svealand. Snöområdet rör sig sedan norrut över större delen av Norrland.

– Det kan bli en väderhelg även i helgen, säger Tora Tomasdottir.

Snart kommer varmare väder

Men efter snökaos och regn väntas varmare väder – och sol på vissa håll. Lågtrycket får temperaturerna att stiga och landa runt nollan i Svealand och Götaland.

– Nästa vecka skulle man kunna få lite stabilare, torrare väder. Så där skulle man absolut kunna få lite finare vinterdagar, men inte lika kallt då, säger meteorologen Lasse Rydqvist.

Under nästa vecka syns inga tydliga tecken på någon ytterligare köldknäpp. I stället kan solen titta fram på flera håll, då risken för nederbörd minskar.