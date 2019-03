Dystra väderbeskedet – så länge dröjer våren

Hålla i hatten har varit vädermelodin de senaste dagarna – framför allt i södra Sverige. Med flera klass 1-varningar som följd.

Till exempel ställdes tågen in på många håll i södra delarna av landet.

Norrut har det fallit desto mer snö; i Värmland och Dalarna upp mot Västernorrland och Västerbotten. Även i Ångermanland har det varit rejält snöigt.

Och under söndagen fortsätter det att blåsa söderut. Dock blir det inte lika kraftiga vindar som under lördagen. Samtidigt som det lågtryck med regn, som passerade under lördagen, har dragit österut.

Lasse Rydqvist menar att våren dröjer flera veckor. Foto: StormGeo/Pressbild / StormGeo/Pressbild

Ihållande snöande mattas av

I mellersta Sverige och vidare norrut ligger det ihållande snöfallsområde som mattas av först under söndagen. Dessutom blåsigt i den friska nordostvinden.

– Vindarna i Norrbotten och Västerbotten i samband med minusgrader gör att det kommer att kännas ganska mycket kallare än vad det egentligen är. Kyleffekten blir alltså påtaglig, säger Lasse Rydqvist, meteorolog vid vädertjänsten Storm.

På söndagen sprider sig moln sakta ner över Svealand, men det blir till större delen uppehåll.

När kan vi börja hoppas på vår?

– Vi trodde tidigare att det skulle bli besvärligt hela nästa, men lågtrycken med mycket blåst tar nu en sydligare bana. Men eftersom vi fått februaris väder i mars tar det tid innan vi märker av väderförhållanden som påminner om vår. Det dröjer i alla fall två veckor, och kanske måste vi även vänta en bit in i april.