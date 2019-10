Det är bara ett fåtal väderinstitut som tar på sig uppgiften att prognostisera vädret flera månader framåt i tiden.

Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, är ett och amerikanska Accuweather är ytterligare ett annat.

På danska DMI har meteorologen Lisette Grenbom lång erfarenhet av att kunna ställa prognoserna.

Hennes budskap just nu är att början av vintern blir trist - ingen vit jul i år heller.

– December blir generellt en mild och våt historia. Den som längtar efter snö får vända blicken bortåt slutet av januari, säger meteorologen.

Lisette Grenbom är tydlig med att det hon säger gäller Danmark. Samtidigt låter hon förstå att det som gäller i Danmark även omfattar stora delar av Sverige.

Kallt väder

– Jag ser var luftmassorna kommer ifrån och det brukar bli rätt.

Enligt den senaste aktuella prognosen som Lisette Grenbom tagit fram för DMI:s räkning startar november med kallt väder som förs in norrifrån.

Stora delar av Nordeuropa omfattas av den tillfälliga kylan och det kan komma flera nätter med minusgrader och tendenser till snöblandad nederbörd.

Men efter hand stiger temperaturen igen och mot slutet av månaden väntas plusgrader dygnet runt. Både nederbörd och temperatur väntas bli normala för årstiden.

I december - julmånaden - väntar dock mer dramatiskt väder. Månaden ser just nu att domineras av intensiva lågtryck som ger milt väder, mycket regn och rejäla vindstötar med risk för stormattacker, enligt DMI.

– Prognoserna är tämligen samstämmiga. Det finns tydliga tendenser på att lågtrycken tar en bana från Atlanten in över de brittiska öarna och upp mot Norge, säger Lisette Grenbom.

Kan komma snö

Mellan fronter och utbrett regn kan det lugna ner sig och bara ge gråväder med plusgrader, enligt prognosen.

Meteorologen Lisette Grenbom konstaterar att december blir en våt, blåsig och mild period, med temperaturer och nederbörd över det normala.

För januari är prognoserna mer osäkra, enligt DMI. En del av prognoserna antyder att en lågtrycksrygg från östra Europa kan krocka med en högtrycksrygg över västra Europa.

Det i sin tur kan ge en period med kallare luft norrifrån och med inslag av snö i nederbörden.

De flesta prognoserna pekar dock på att det skapas ett dominerande lågtryck över Nordatlanten och att en högtrycksrygg växer in över Syd- och Östeuropa.

Skapar lågtrycksbanor

Det i sin tur skapar lågtrycksbanor som sveper upp över både Norge och Sverige med regn och mildluft i bagaget.

Först i slutet av januari kan den riktiga vintern göra entré i både Danmark och Sverige, enligt DMI. Då kan den komma med både kyla och snö.

– Sannolikheten för det är som störst i slutet av månaden, konstaterar Lisette Grenbom.



Även det stora amerikanska väderföretaget Accuweather - som har en egen vädersajt och gör prognoser åt rader av olika användare - har gjort en vinterprognos för Europa. Den amerikanska långtidsprognosen sträcker sig till och med mars nästa år.

Den visar att snön kommer i januari. Innan dess blir det rejält blåsigt understundom – men faktiskt någon grad varmare.

När Accuweathers meteorolog Jason Nicholls talar om början av vintern säger han så här:

– Det blir en tämligen normal vinter för er skandinaver, säger han.

Tidiga stormar

Enligt prognosen kommer höst- och vinterstormar tidigt på säsongen.

– De drar in över de brittiska öarna och upp mot Skandinavien. De kan också föra med sig en hel del regn, säger Jason Nicholls.

Vi här i Sverige har redan haft en del stormslängar redan, till exempel fick vi ju vår beskärda del av Lorenzo, vilken i ett läge – när den drog över Atlanten – klassificerades som en kategori 5-orkan.

– Men vi måste först invänta 2020 innan frekvensen på stormarna accelererar. Mest blåsigt får man räkna med under den första delen av januari. Det finns då risk för skador på byggnader och skog. Vindarna kan även komma att orsaka översvämningar, konstaterar Jason Nicholls.

Han räknar med att som kallast blir för vår del här uppe i Norden under februari och mars men det blir inte riktigt en ”beast from the east” - något som brukar förknippas med kraftigt sänka temperaturer på grund av kyliga vindar från Ryssland.

Meteorolog Lasse Rydqvist vid väderinstitutet Storm ger en prognos: