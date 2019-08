Sol och värme från Medelhavet har förlängt sommaren även i Sverige i början på veckan.

Även i morgon, onsdag, väntas fint väder i stora delar av landet, enligt Tora Tomasdottir, meteorolog på väderinstitutet Storm.

– Det är varmt i hela landet, även om vi tittat upp mot Kiruna så närmar sig temperaturen upp mot 19-20. Det är en riktig sommardag i hela landet.

– Det enda som kan störa lugnet är i sydväst, där det kan bli åskskurar under tisdagseftermiddagen. Det gäller främst Danmark men dessa kan också dra in över Sverige.

– Vid den här årstiden så kommer det nästan alltid söderifrån. Medelhavsvärmen trycker över värmen över Tyskland som kommer upp hit.

Goda nyheter för soldyrkare

Det är extra goda nyheter för de som fortfarande jobbar på brännan, då solens UV-strålning har minskat sedan början av sommaren.

– UV-strålningen är inte lika hög längre. Det betyder inte att man ska ligga ute i solen hela dagen, men man löper mindre risk att bränna sig, berättar Tora Tomasdottir.

Nivåerna på UV-strålning är som högst när solen står som högst – alltså vid midsommarsolståndet – och har minskat successivt under sommaren.

Svalare senare i veckan

Tora Tomasdottir säger att värmen dock inte kommer att hålla i sig framåt slutet på veckan.

– Den kommer vara kvar i norr och i öster under onsdagen, men i söder och väster drar skurar in. Det är ett lågtryck som är över Danmark i dag som drar in över oss i morgon, och det kan bli väldigt ostadigt.

– Det finns risk för skurar i Härjedalen, västra Dalarna, Värmland och hela västra och södra Götaland. Däremot får Gotland, nordöstra Götaland, östra Svealand och i princip hela Norrland fortsatt varmt under hela onsdagen.

– Svalare luft tar över under torsdagen. Det kan bli fortfarande fint i norrland och ner mot Stockholm, men längs Västkusten blir det ordentligt regn under torsdagen.

– Under fredagen blir det betydligt lägre temperatur. Det betyder inte att det blir höst på fredag, men det blir stor skillnad

SMHI:s vädervarning ingen allmän fara

SMHI har skickat meddelande om höga temperaturer mellan 26 och 30 grader i stora delar av Sverige under de kommande tre dygnen.

De län som omfattas är bland andra Stockholm, Södermanland, Västmanland, Örebro, Västra Götalands län förutom Bohuslän och Göteborg. Även i Jönköpings län, Kronobergs län och Hallands län larmar SMHI.

Men Tora Tomasdottir råder till lugn.

– Det finns ju grupper som är känsliga för värme, oftast äldre, barn och sjuka. När man får flera dagar med en temperatur över 26 grader meddelar man så att till exempel äldreboenden har koll på AC:n.

– Men 26 till 30 grader är ingen allmän fara.

