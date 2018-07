Äntligen – här kan du räkna med regn

Götaland: Det blir riktigt varmt under torsdagen och fredagen. Det kan lätt komma upp till en bra bit över 30 grader. Under torsdagen blir det varmast i de södra och östra delarna. På fredagen blir det i stället varmast i de västra delarna. På lördagen faller lite regn i de norra delarna. Under söndagen drar mer regn från väster.

Sveland: Soligt och varmt under torsdagen. Det innebär dryga 30 grader. Samma typ av väder på fredagen, men med lite mer varierad molnighet. I de norra delarna blir det en hel del regn och åska. Större delen av Svealand berörs av skurar under helgen.

Norrland: Lite svalare luft har dragit ner, och det fortsätter under torsdagen. Men man kan nog ändå komma upp till 25-26 grader. Under torsdagen torrt och uppehåll, rätt soligt. Samma typ av väder under fredagen. Sedan under lördagen tar sig regnet in i de södra delarna. Regnet ligger kvar under natten mot söndagen, och får ny kraft när kallfronten väl drar in.