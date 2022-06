Turkiets president Recep Tayyip Erdogan anser att de kurdiska grupperna PKK, YPG och dess politiska gren PYD är terrororganisationer – något han vill att omvärlden ställer sig bakom.

Turkiet har hittills vägrat släppa in Sverige i Nato eftersom de anser att landet stöttar den kurdiska gerillan PKK – som länge har varit terrorstämplad i både Sverige och Finland – samt den syriska milisen i Syrien, YPG, som Turkiet anser vara en förgrening av PKK.

Sverige nekar till Turkiets anklagelser – samtidigt har regeringen en uppgörelse från i fjol med den partipolitiskt obundna riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh om att stötta YPG/PYD i kampen mot IS i Syrien.

Men varför hävdar Erdogan att YPG är en förgrening av PKK medan Sverige och andra länder gör skillnad mellan grupperna?

Det handlar om rollen som YPG spelat i kampen mot IS, menar Svante Cornell, direktör och grundare för tankesmedjan Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISPD)

PKK – terrorstämplades av Palme

PKK grundades 1978 i Turkiet och verkar för kurdiskt självbestämmande – gruppen karaktäriseras av en ideologi som blandar kurdisk nationalism med marxism.

– Det är en typisk vänsterextremistisk terrororganisation. PKK har till och från bedrivit väpnat konflikt mot Turkiet vilket har inneburit att man också attackerat civila, säger Svante Cornell.

Enligt Svante Cornell blev Sverige det första landet i Europa som klassade PKK som en terrororganisation – detta efter att två avhoppar skjutits till döds i Sverige under 80-talet.

– Det är det som är bakgrunden till ”kurdspåret” i Palmeutredningen, att PKK ville mörda Palme efter att man klassat dem som terrororganisation, säger han.

”YPG en dotterorganisation till PKK”

YPG bildades efter revolten mot Assad-regimen i Syrien i landets nordöstra delar som är tätt befolkat av kurder.

Till skillnad från PKK verkar YPG/PYD i Syrien och inte Turkiet – men båda grupperna har gemensamt att de strävar efter kurdiskt självbestämmande.

– Från början har YPG varit en slags dotterorganisation till PKK. Det är PKK som har startat gruppen och de allra flesta ledarna inom YPG har en bakgrund inom PKK och så vidare. Jag känner inte någon seriös forskare som inte säger att det finns någon koppling emellan dem. Det är inget som Turkiet har hittat på, säger Svante Cornell

Varför har då omvärldens åsikter om YPG och PKK gått isär?

– Det har helt att göra med IS. När IS började härja i regionen med sina övergrepp och man då skulle sätta i gång ett väpnat motstånd mot IS, då var det ingen som ville skicka in trupper på marken. Amerikanerna såg det som inrikespolitiskt omöjligt. Då behövdes en allierad på marken som kan göra markkrigföringen åt dig medan du backar upp med underrättelse och luftförband – och då var YPG till slut den enda kraften kvar, säger Svante Cornell.