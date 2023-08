Väcktes när källaren blev vattenfylld: ”Det gick fort”

Det har kommit flera decimeter regn över Örebro under natten.

Flera vägar har svämmats över av stora vattenmassor så att det inte går att ta sig fram.

I Vintrosa utanför Örebro fick många villabor på samma gata in vatten i sina källare. En av dem, Marie Edvärn, väcktes av sin man vid 03-tiden.

– Han hörde att det lät konstigt ur golvbrunnarna, det bubblade. Sedan såg vi att vattnet hade börjat stiga rejält, det gick fort.

De väckte barnen och alla hjälpte till att rädda saker ur källaren, som tv:n och annan elektronik.

Familjen har en inredd källare med bland annat sovrum, gillestuga, matkällare och pannrum. Foto: Privat På förmiddagen håller räddningstjänsten på att pumpa ut vattnet. Foto: Privat Foto: Privat

En handbollscup i närheten har också fått ställa in efter att planerna svämmats över. På förmiddagen håller räddningstjänsten på att pumpa ut vattnet hos Marie Edvärn och flera andra drabbade i närheten som fått in vatten via golvbrunnarna.

– Flera villor står på tur här. Nu har vi har väl en 20 centimeter vatten kvar nere i källaren. Det är jättetråkigt, så är det ju. Det är efterarbete, tid och energi och pengar som det ska tas hand om. Man försöker göra det bästa av det, det är inget annat vi kan göra.

Senaste gången de hade problem var för 21 år sedan, när de flyttade till huset.

– Men det är värre den här gången. Det steg väl som mest till minst 50 centimeter i alla fall.

Enligt räddningsregion Bergslagen är det just många larm om vatten som kommit in via avloppssystemet. På förmiddagen arbetar de mest i Örebro, och har fått in över 100 larm.

– Vi har väl en väntelista på ett 80-tal larm. Det måste vara bortåt 200-250 fastigheter som är berörda i slutändan. Många larm handlar ju om flera fastigheter, säger räddningschefen Peter Backman.

”Det mesta låg och flöt”