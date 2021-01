Vaccinsamordnarens svar på 52 läsarfrågor

ERIK: De fattiga länderna hur ska de få tillgång till vaccinet ? Det verkar som de kommer i sista hand. Har jag rätt eller fel?

EU och däribland Sverige har givit mer än 10 miljarder kr till det som heter Covax och som skall köpa in vaccin till låginkomstländer. EU kommer att komma igång med donationer och vidareförsäljning under våren. De vaccin som är mest lämpade, och som inte kräver frysar eller ultra-frysar (-70C) är ännu inte godkända: AstraZeneca och Janssen.

HARRY: Är immuniteten högre efter vaccinering än efter genomgången sjukdom/antikroppar/T-celler?

Studier pågår för att titta på immunitet efter genomgången sjukdom. I allmänhet är det så att vaccin ger bättre skydd än sjukdomen, eftersom de designats för att medvetet ”reta” immunsystemet för att få ett starkt svar.

BIRGITTA: Innehåller något eller några av vaccinerna adjuvans exvis skvalen?

Inget av vaccinen för 2021 innehåller skvalen. Vaccinet från Novavax (kommer kanske senare under 2021) innehåller adjuvans, men inte skvalen. De första fem vaccinen (att använda fram till sommaren) har inga adjuvans. Det behövs inte med de genetiska vaccinen.

SOLVEIG: Det kommer alltså två olika vaccin? Är ngt av den odödat?

RICHARD BERGSTRÖM: Det finns inga levande eller försvagade virus i de vaccin som kommer. De fem som är aktuella fram till sommaren innehåller alla genetisk kod för delar av viruset (det s k spikproteinet).

BORIS: Är det möjligt att öka takten så vi kan vaccinera fler, snabbare?

Just nu beror takten på tillverkningen (”just in time” leveranser just nu) och hur många vaccin som är godkända.

CARL: Varför tar det så lång tid att godkänna Astra Zeneca? Om vi kunnat påskynda godkännandet hade vi väl fått mycket större mängder?

EU:s medlemsländer (däribland svenska Läkemedelsverket) bestämde enhälligt att inte använda sig av så kallat nödgodkännande (då man hoppar över den vanliga granskningen). Flera har frågat om detta. Det har varit så mycket diskussion och oro under hösten om att ”det går för fort” att myndigheterna valt att jobba så fort det går men att inte tumma på kraven. Om volymerna: dessa är oberoende av godkännandet och bestämdes redan i somras.

UNDRAR: Undrar över hur mycket man vet om frekvens av sällsynta biverkningar för Pfizers, Modernas och Astra Zenecas vaccin. När det gäller facialispares som sällsynt biverkan, har den alltid varit övergående, hur snabbt isåfall, och frekvens av den biverkan? Neurologiska biverkningar?

Kolla om biverkningar på fass.se. Finns även information på Läkemedelsverkets hemsida.

GUN-INGER BERTILSSON: När man har fått två covid sprutor, kan man ändock På något vis föra med sig smitta till andra som inte är vaccinerade?

Det här är något som studeras noga just nu. Vi vet att vaccinen skyddar mot sjukdom (symptom och allvarlig sjukdom) men inte om man kan sprida smitta utan symptom.

ANNA: Är det kraftigare vaccin i spruta nr 2 ? kände verkligen ingenting efter spruta nr 1 Så tacksam att vaccinationerna är igång

Det är samma mängd vaccin i dos 1 och 2. I Pfizers studie var det mycket färre lokala biverkningar (smärta, feber...) efter dos 2 - troligen för att kroppen reagerar på att mer ”lugnt” sätt.

AMI: Hur många doser vaccin väntas in de närmsta veckorna?

Kommande veckorna ca 100.000 doser per vecka (Pfizer plus Moderna). Om AstraZeneca får godkännande, ökar takten från mitten februari. Från april och framåt minst 500.000 doser per vecka. Men bara om fler vaccin blir godkända.

DAVID: Om hypotetiskt det visar sig att mRNA vaccin (Modernas alt Pfizers) har mkt högre effektivitet t.ex 95% mot endast 70% för Astras el J&J. Hur gör ni då? Man får väl utgå ifrån att de bästa vaccinen upphandlas?

Upphandlingen gjordes innan vaccinen var utvecklade - och innehöll också investeringar så att det skulle gå fortare och med större kapacitet. Bara säkra och effektiva vaccin blir godkända. Hittills ser det ut som att alla vaccin vi satsat på verkar kunna bli godkända.

LISE-LOTT: Har dom som blivit vaccinerade fått några biverkningar och vilka?

De flesta får lite ont i armen och kan känna sig febriga några timmar. De som är äldre har oftast mindre problem med dessa lokala biverkningar. Kolla gärna på fass.se där finns patientinformation för alla läkemedel och vaccin.

THOMAS: Om det blir ont om vaccin, hur lång tid kan det gå mellan spruta ett och två utan att den första blir verkningslös ?

För Pfizers Vaccin säger man att Dos 2 skall ges 21-42 dagar efter den första dosen. Så det finns flexibilitet. För AstraZenecas vaccin diskuterar man ett ännu längre intervall.

FREDRIK: Förs det statistik på kasserade doser av vaccinet? Tänker eftersom det är känsligt för temperaturen etc. Det börjar ju finnas heltäckande statistik på levererade doser och antal vaccinerade nu.

I Sverige har inga vaccin kasserats och jag hoppas verkligen att vi kan undvika det. Om det kommer vaccin som inte skall användas bör det snarare skickas till andra länder redan innan det kommer hit. EU har sagt att vi skall ha en ”zero waste” policy.

PER: Vad återstår för att Astra Zenecas vaccin ska bli godkönt? Och när det blivit det, hur många doser får Sverige?

Godkännande 29/1 sannolikt. Sverige får 7.4milj doser vilket räcker till 3.7milj människor.

ANNA: Varför har Israel vaccinerat 2 miljoner människor och vi bara 80.000 st? De jobbar dygnet runt där. Vad är planen för att få upp tempot?

Israel skrev kontrakt flera månader för EU, USA och Storbritannien. Och innan det fanns några resultat. Dessutom lyckade de reservera en större volym än alla andra: EU reserverade 300 milj doser i juli och skrev nyss på kontrakt för ytterligare 300 milj doser. Israel kom också igång före för att det tog till ett nödgodkännande - och hoppade över den vanliga granskningsprocessen.

SVEMPAN: Vad menas med att den skyddande effekten (för vaccinet) är 90 procent? Betyder det att en på 10 blir sjuk ändå?

I de studier som gjorts (för de första två vaccinen) är det en av tjugo personer som får Covid med symptom (95% skyddseffekt). Man skall komma ihåg att dessa studier gjorts mitt under pandemin och bara med personer som varit ute och rört sig och därför blivit utsatta för smitta. När väl smittspridningen minskar, delvis tack vare vaccinen, blir det färre och färre som blir utsatta för virus.

LENA: Finns det någon risk att Sverige kommer att frångå läkemedelsbolagens rekommendationer när man tar andra sprutan respektive blanda vaccinfabrikat?

Det har jag mycket svårt att tänka mig. Man skall inte blanda vaccin. Däremot kan man få ett annat vaccin om man behöver vaccinera sig igen efter ett eller flera år.

HELEN: Kommer icke svenska medborgare kunna ta vaccinet i Sverige tror du?

Alla som bor i Sverige och som har tillgång till svensk sjukvård kommer att få vaccin

BETTAN: När kommer vi få någon information om när det är dags för vaccination? Nu är det så tyst om allt!!!

Håll koll på hemsidan för din region, samt 1177.se. Allt detta planeras lokalt och kan se olika ut mellan regionerna.

KRISTER: Hej När Astra Zeneca blir godkänd och är mindre säker kanske 70 % i jämförelse med dagens som är ca 95 % så känns det mer rätt få den med 95 %. Kommer det att vara skillnad och om man får välja?

Godkännandet planeras för 29/1. En skyddseffekt på 70% är också mycket bra - bättre än det vi oftast ser för vaccinen mot influensa.

ERIK: När kommer dom som är under 18 att vaccineras?

Först krävs det att vaccinen blir godkända för barn och ungdomar. De studierna pågår. Redan nu kan läkare i undantagsfall rekommendera vaccin till de under 18 som tillhör en medicinsk riskgrupp.

ANNA: Varför vaccinerar vi inte dygnet runt som Israel?

Det är regionerna som sköter detta. Just nu har vi inte så stora volymer, men från mars/april och framåt kan man behöva tänka nytt.

JAKOB H, UPPSALA: Kvarstå prognosen att alla kommer ha fått möjlighet till vaccin till midsommar nu efter Pfizer-förseningen?

Planen är densamma. Det är bara under en vecka vi får färre doser (ca 25.000) - och de får vi tillbaka de kommande två veckorna.

NINNI: Om du fick välja vaccin, vilket hade du valt?

Jag kommer att ta det vaccin som är tillgängligt när det är min tur. Så länge det är godkänt är det säkert och effektivt

METTE: Hej! Hur stor andel av vaccinet till Sverige (eller Europa som jag gissar är samma) kommer från respektive leverantör? Varför blev det just så under upphandlingen?

EU har skrivit kontrakt för så mycket som möjligt av de vaccin som är aktuella för godkännande i EU. Intressant nog är det företagen själva som säger att de inte vill sälja allt till EU eller USA, utan de reserverar volymer för hela världen, inklusive de fattigaste länderna.

ANNA MARIA: Hur kommer det sig att Pfizer skulle ha en minskad produktion i fyra veckor i början av vaccineringsperioden för att kunna öka produktionen på sikt. Verkar som hål i huvudet?! Och nu är det bara en vecka med minskad produktion! Kan man lita på dem?!

Det är inte ovanligt att produktionen påverkas när man bygger ut en anläggning. I det här fallet var det klantigt at de inte berättade det tidigare. Pfizer är ett stort och erfaret företag. Det här var ett olyckligt (men allvarligt) olycksfall i arbetet.

JESSICA: Kommer man som enskild att få reda på vilket vaccin man får?

I alla fall när du är på plats. Jag vet inte om regionerna tänker meddela innan i samband med att man bokar sin tid (eller snarare sina två tider för de båda doserna).

INGALILL: Köper privata vårdbolag in eget vaccin?

Det kan de inte. Alla vaccin som kommer till EU under 2021 är inköpta av staterna. Om det erbjuds vaccin från någon annan är din Region så är det sannolikt förfalskat eller i alla fall inköpt på ett olagligt sätt.

ERIK: Hej! Jag som är i 23 år, är planen fortfarande att jag ska ha fått möjlighet att vaccinera mig innan midsommar?

Yes det är planen

OLOV: Hej! Om Astras vaccin godkänds, hur många doser i veckan får vi ytterligare?

Som mest (från april) mer än 300.000 i veckan. Innan dess ökar det gradvis från 100.000 i veckan.

KRISTOFFER: Kommer personer som har lungsjukdom som t.ex. Astma att prioriteras när det kommer till vaccin? Hur är det med yrkesgrupper så som Lärare, transportsektorn poliser etc? När kommer dessa grupper kunna vaccineras?

Det är mycket debatt om olika yrkesgrupper just nu. Folkhälsomyndigheten kan svara på frågor.

MICKE N: Jag har idag fått vaccin 1 av 2 hur ska jag tänka nu? Som vanligt att skydda mig eller är jag fri som en fågel nu? Jag antar det första men så alla andra vet å? Med vänlig hälsning, Micke N

Du måste få båda doserna för att få full skyddseffekt. Ta det lugnt till dess! Och även därefter måste du följa de rekommendationer och regler som gäller. Så småningom blir det säkert lättnader - Folkhälsomyndigheten har hand om det.

MARIA: Hej Vad är det för vaccin vi får i Sverige ?

Vi får (förhoppningsvis - om de blir godkända) följande vaccin under våren:

Två är redan här - Pfizer och Moderna

AstraZeneca kommer troligen i mitten februari

Janssen och Curevac båda i april, tror jag.

Sedan kommer andra typer under hösten och 2022, men det är dem ovan som blir aktuella för vaccinationerna fram till sommaren.

OLA: Vilka vacciner är DNA och vilka är m-RNA?

Vaccinen från Pfizer/BioNtech, Moderna och Curevac/Bayer innehåller mRNA som kodar för delar av det s k spikproteinet. Vaccinen från AstraZeneca och Janssen levereras med hjälp av förkylningsvirus (adenovirus) och innehåller DNA-koder för i princip samma sak. Dessa DNA-vacciner kan inte kopiera sig själva. Det finns dock andra terapier på gång (exv genterapier mot medfödda sjukdomar) där man tvärtemot vill att DNA skall fortsätta att kopiera sig självt.

SUAT: När tror du personligen vi kan börja leka med tanken att höja max taket av människor i sammankonster?

Det här med restriktioner är frågor som Folkhälsomyndigheten och regeringen får svara på. Ursäkta mitt tråkiga svar...

PETER K: När tror du alla prioriterade grupper är färdigvaccinerade, och det är vi ”Svenssons” tur att börja vaccineras?

Början på april tror jag. Därefter får vi mer än 500.000 doser i veckan. Under förutsättning att allt går enligt plan....

CV: Du skrev att du tror att man bara behöver en dos av Janssen (Johnson&Johnson). Hur kommer det sig att man bara behöver en dos av dem, men 2 av Pfizer och Moderna?

Det är intressant med vetenskapen - en sån här sak är inget man designar. När man ser resultaten från de första studierna får man anpassa planerna. Janssen hade mycket bra första reaktion (vi kallar det för reaktogenicitet) efter bara en dos, och satsar därför på det. Men de kör också en stor studie med två doser som ”back up”.

MICKE: Hej Richard! Hur många vaccin av har ni beställt från respektive tillverkare? Varför är vissa vaccin dyrare än andra? /Micke

Det finns fasta kontrakt, samt optioner (möjlighet att köpa mer). Kontrakten är mellan 600milj doser (Pfizer) och 160milj (Moderna). De andra ligger däremellan. Olika företag har olika behov - stora företag som AstraZeneca och Janssen säger att det inte behöver göra någon vinst. Men de mindre ”start-up” företagen har lånat en massa pengar (bl a från våra egna pensionsfonder....) och behöver få lite med betalt. Men priserna är ändå rimliga (se annat svar).

INGALILL: Hur mycket handlar det om priser när ni köper in vaccinet? Finns det sämre o bättre vaccin? Det är kanske för känsligt att svara på.

Bra fråga. I mina instruktioner från regeringen är priset mindre viktigt. Men EU:s förhandlingsgrupp har ändå lyckats få ned priserna - vi är ändå en av världens största köpare (450 milj personer). I snitt kommer vi (staten) att betala ca 150kr per person som vaccinerar sig (oftast två doser).

JOHAN: Vi nås av olika besked angående vaccin. Hur mkt vaccin är EGENTLIGEN på väg? Och när det kommer varför dröjer vaccineringen? Israel rapporterar att de vaccinerar 150.000 per dag. Vad håller vi på med här i Sverige? Varför ska allting alltid ta sådan tid?

Fram till midsommar får vi vaccindoser till alla som vill vaccinera sig. Sedan får vi ännu mer som vi kan dela med oss till andra länder. Totalt har vi kontrakt än så länge för 3-4 gånger Sveriges befolkning.

JHONNY SMEDBERG: Hej, Moderna garanterar att vaccinet verkar i ett år. Vi kommer alltså att behöva påfyllning nästa vår. Då har ca.70% av jordens befolkning ännu inte fått sin första dos. Hur kommer detta att fungera?

Moderna garanterar inte att vaccinet fungerar en viss tid. Inget företag gör det. Däremot har de gjort en uppskattning (eller kvalificerad gissning). Sverige kommer via EU att köpa in vaccindoser även för tiden efter att alla blivit vaccinerade - dvs vi kommer att ha tillgång till doser senare i år och nästa år. Och då har vi också fler typer för att kunna helgardera.

STEFAN: Varför är Sverige så långsamma i jämförelse mot många andra länder ? Vi har ju endast vaccinerat ut ca 1/3 av vaccinet som har kommit till Sverige ? Man borde ta fram planer på att öka tempot och man borde vaccinera dygnet runt . Jag tror de flesta är eniga om att ju snabbare vi får ut vaccinet desto bättre . Att få en tid kl 00:00 mitt i natten är ju inget problem om det kan öka tempot. ...

Jag vet inte om vi är så långsamma - enligt Folkhälsomyndigheten har regionerna gett hälften av doserna - den andra hälften har sparats för Dos 2 som alla skall få.

WENDELA: Vad vet du om effektiviteten efter andra vaccinationstillfället hos Astras vaccin? Har den förbättrats sedan den första beräkningen på 70%?

Vi förväntar oss ett godkännande 29/1 och det kommer att baseras på den studie som visade på 70% effektivitet. Det pågår en ännu större studie i USA som kommer om några veckor. Skall bli intressant att se vad den visar.

ROBIN: Kommer tillräckligt med doser från samtliga vaccintillverkare att kunna skapa en ”normal” sommar?

Hur ”normal” den blir och hur det blir med restriktionerna får Folkhälsomyndigheten svara på. Men vi kommer ganska säkert att fått tillräckligt med vaccin fram till midsommar för att alla skall kunna vaccinera sig.

KALLE: Hej hur blir det med vaccineringsintyg då det är/kommer bli krav från många länder för inresa.

Jättebra fråga. De gula små böckerna som vi använts tidigare känns ju inte så moderna. EU-kommissionen jobbar på en lösning. Svenska e-hälsomyndigheten är inblandad.

EM: Hej! Om man får biverkningar som typ feber vid vaccinationen, kan man smitta då?

Den feber som vissa får efter vaccinationen beror inte på virusinfektion (vaccinet innehåller inget virus, bara proteindelar som kroppen tror är ett virus). Reaktionen beror på att kroppen tror den är angripen och mobiliserar immunförsvaret. Och det är det som är hela poängen med vaccinet.

CHRISTIAN HILDEBRAND: Hej Richard hur många vaccindoser har kommit till Sverige har det minskat nånting varför blir det värre vaccindoser från läkemedelsbolaget för

Nästa vecka får vi cirka 25% färre doser från Pfizer än vad som planerats. Därefter tillbaka till normalt flöde. Skälet är att anläggningen måste byggas ut och testas. Från mars får vi mer än 300.000 doser i veckan av Pfizers vaccin.

MARIE-LOUISE: Kommer det att krävas påfyllning varje år precis som med influensasprutan ?

Det vet vi inte än. EU:s expertgrupp tror att skyddet mot att insjukna troligen varar minst ett år, kanske längre. Men vad vi inte vet är om man kan sprida viruset vidare även när man inte har symptom. Detta studeras just nu.

LENA: Hur vet vi hur mycket och till vilka vaccinet getts? Det verkar hittills vara lite vaccin som levererats. Hur ser statusen ut?

Folkhälsomyndigheten kommer att fortlöpande rapportera hur mycket vaccin som är på väg och hur mycket som levererats, samt hur många som vaccinerats.

ISA: Varför tar det så lång tid att uppdatera hur många som fått vaccin.

Den automatiska uppladdningen till vaccinationsregistret är inte klar för alla journalsystem. Nu görs en hel del manuellt.

METTE: Hej, får jag båda vacciner från samma tillverkare eller kan det bli olika?

Du får två doser av samma vaccin. Vaccinet från Janssen (Johnson&Johnson) som jag tror kommer i april är nog bara en dos.

SE MER: Utvecklar vaccin i pulverform

Svenska företaget utvecklar vaccin i pulverform. Hör företagets vd Göran Conradson

LÄS MER: Agnes Wold svarade på frågor om corona