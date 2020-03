Den 9 januari offentliggjorde WHO att den lungsjukdom som drabbade människor i kinesiska Wuhan orsakades av ett helt nytt virus. Redan dagen efter kunde kinesiska forskare presentera virusets arvsmassa.

Arbetet med att få fram ett vaccin kunde snabbt sättas i gång. Just nu finns minst 35 olika projekt i världen som är inriktade på att forska fram ett vaccin mot den nya smittan.

– Det är en otrolig aktivitet som satts i gång på väldigt kort tid. Men man ska veta att ett helt färdigt vaccin, som genomgått alla tester och godkänts av myndigheterna, ligger flera år fram i tiden, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på Läkemdelsindustriföreningen LIF.

Minst 35 olika forskargrupper arbetar febrilt. Längst fram är det amerikanska biotechföretaget Moderna som planerar att starta kliniska studier på människor redan i april. Företaget, som enligt SvD har svenskbrittiska Astrazeneca som 8-procentig delägare. Tanken med deras vaccin är att få kroppens celler att producera proteiner som förhindrar eller bekämpar virus.

Amerikanska bolaget Moderna ligger först

Att just Moderna ligger så långt fram beror på att de är ett av företagen som tecknat samarbetsavtal med CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, förklarar Jonas Vikman. Cepi startades 2017 av Norge, Indien, välgörenhetsorganisationerna Bill & Melinda Gates Foundation och Wellcome Trust samt the World Economic Forum i Davos.

– Cepi startades just för att kunna koordinera vaccinutveckling vid sådana här smittsamma utbrott. Man kunde komma igång så snabbt eftersom det redan finns både kapital och ett upparbetat samarbete.

På Karolinska institutet i Stockholm pågår också arbete med att få fram ett vaccin. Det ligger ett antal vaccinkandidater i frysboxarna på insitutionen för laboratoriemedicin i Solna. Professor Matti Sällberg och hans forskargrupp räknar med att börja testa två av vaccinkandidaterna på djur i slutet av mars. De hoppas hitta ett vaccin som fungerar mot olika typer av coronavirus. Nästa gång det blir en coronaviruspandemi - och det kommer att hända igen - har man då ett effektivt vaccin att tillgå och behöver inte jaga efter en ny variant.

Men enligt de flesta bedömare kommer det att ta mellan tre och fem år innan det finns ett färdigt vaccin. Vaccin måste genomgå rigorösa tester och godkännas av myndigheterna.

– Det går inte snabbt att ta fram vaccin. De måste testas brett i stora studier.

Höga säkerhetskrav på vacciner

Eftersom vaccin är tänkt att användas på friska för att förebygga sjukdom har man också mycket höga krav när det gäller biverkningsprofilen, poängterar han.

– Man kan exempelvis acceptera andra biverkningar när det gäller ett läkemedel som ska ges till svårt cancersjuka än ett vaccin som ska ges till fullt friska individer.

Det tar längre tid att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset än vad det gör att ta fram vaccin mot influensavirus.

– När det gäller vanlig säsongsinfluensa görs nya vacciner varje år. Och när svininfluensan kom fanns det redan en prototyp för ett pandemivaccin färdigt, säger Jonas Vikman.

Idag finns varken vaccin eller läkemedel som riktar sig direkt mot det nya viruset. Men det forskas intensivt även när det gäller läkemedel. En del mediciner som redan finns, exempelvis vissa antivirala läkemedel och hiv-mediciner, testas redan i dag på smittade patienter.

– Det går förstås snabbare om redan befintliga läkemedel kan användas mot det nya viruset, säger Jonas Vikman.

I onsdags godkände svenska Läkemedelsverket beredskapslicens för det antivirala läkemedlet remdesivir. Läkemedlet är fortfarande under utveckling och inte ett godkänt läkemedel. Men det anses lovande för att behandla covid-19, den svåra luftvägsinfektion det nya viruset kan ge.

”Med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 (coronavirus) i världen finns ett behov av att snabbt hitta behandlingar och förebyggande medicinska åtgärder”, skriver Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.