Vaccin mot corona snart här – testerna går in i slutfasen

Kampen för att få fram ett vaccin mot covid-19 går framåt. Redan i juli kommer läkemedelsföretaget Moderna, där svensk-brittiska Astra Zeneca är delägare, att inleda fas 3 av testerna på sitt vaccin.

Fas 3 är den sista fasen, där tiotusentals människor brukar delta och där målet är att kunna slå fast om vaccinet är säkert och effektivt.

Därefter kommer Astra Zenecas, med hjälp av Oxford University, vaccin att gå in i slutfasen i augusti, följt av Johnson & Johnson som inleder sina sluttester i september skriver Wall Street Journal.

– Arbetet går framåt och vi förväntar oss att mer än ett vaccin kommer att vara i långt framskridna, kliniska tester redan tidigt i sommar, säger Dr Anthony Fauci, immunolog och en av dem som leder Vita husets insatser mot coronapandemin, till CNN.

Räknar med vaccin på marknaden vid årsskiftet

Testerna kommer att utföras på åtminstone 30 000 personer på 50 olika platser – färmst i USA, men möjligen även på andra ställen.

Ytterligare vacciner är på väg att nå fas 3 i testerna. Enligt WHO finns det just nu 10 olika vaccin som testas på människor – och ytterligare 126 som är under utveckling.

Dr Anthony Fauci säger att testen får ekonomiskt stöd av den amerikanska staten och han förväntar sig att det kommer att finnas ett vaccin på marknaden någonstans kring årsskiftet.

