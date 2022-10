Uttrarna tar över stan – plundrar och attackerar

Utterpopulationen har dubblerats i Singapore sedan 2019. Djuren, som ofta syns på bild när de flyter tillsammans och håller i hand, har blivit ett allt större stort problem.

The National Parks Bord arbetar aktivt för att uttersäkra folks hem och samtidigt förflytta 170 uttrar från bostadsområden.

– Det finns inte en enda plats i Singapore där du är helt fri från uttrar, säger N Sivasothi lektor i biologi vid the National University of Singapore till The Guardian.

Åt fiskar för 700 000 kronor

Ett område har haft återkommande utterbesök i flera månader. Uttrarna har tagit fisk från områdets dammar och vid ett tillfälle plundrade uttrarna tio hem på en natt.

En kyrka anmälde att uttrarna hade varit där under natten och ätit över 100 koifiskar. En husägare anmälde också att uttrarna har varit hos honom och ätit fiskar värda närmare 700 000 svenska kronor.

Ett uttergäng i Singapore – kanske på väg ut på nya illdåd. Foto: Suhaimi Abdullah/NurPhoto/Shutterstock / TT NYHETSBYRÅN

Men uttrarna är inte bara dyra. Graham George Spencer anmälde förra året att han var i botaniska trädgården när han blev attackerad av uttrar. Han blev jagad, nerplöjd på marken och biten 26 gånger i benen och rumpan.

– Jag trodde faktiskt att jag skulle dö, att de skulle döda mig, har Graham George Spencer sagt till the Straits Times.

Några månader tidigare blev även en 77-årig man biten i benet, när han motionerade vid floden.

Singapores utterpopulation På 1980-talet började Singapore städa upp sina vattendrag. Vilket ledde till en ökad utterpopulation. Uttrar saknar naturliga fiender i landet. Det enda rovdjuret som hotar uttrarna är krokodiler. Som enbart förekommer naturligt på en plats i Singapore. De renare vattendragen har även lett till en ökad fiskpopulation. Vilket gör att uttrarna frodas.

Uttrarna tar sig fram via avloppsrör