Enligt E. Jean Carroll, 75, ska Donald Trump ha våldtagit henne på varuhuset Bergdorf Goodman på Manhattan i New York under 1995 eller 1996. Det har journalisten beskrivit i flera intervjuer inför släppet av sin nya bok ”What Do We Need Men For?”, motsvarande ”Vad behöver vi män till?” på svenska.

Donald Trump har själv bemött anklagelserna i en intervju med The Hill.

– Jag säger det här med stor respekt. Nummer ett, hon är inte min typ. Nummer två, det hände aldrig. Det hände aldrig okej?, svarade presidenten då.

I ett uttalande till Bloomberg utvecklade han sitt svar:

– Hon försöker kränga en ny bok – det borde indikera vad hennes motivation är. Den borde säljas som skönlitteratur, sa Donald Trump.

Senatorerna: Borde utredas

Med anklagelserna i grund har CNN frågat flertalet republikanska senatorer hur de ser på saken.

Där svarar Joni Ernst, senator i Iowa, och tidigare presidentkandidaten Mitt Romney, senator i Utah, att anklagelserna borde utredas.

Enligt Joni Ernst handlar det om att få klarhet från både Trump och Carroll.

– Självklart måste det framkomma mer information. De behöver intervjua henne. De behöver prata om detta med honom, säger Joni Ernst till CNN.

Mitt Romney håller med, men är osäker på om det ska vara kongressen eller en annan sektor som bör hålla i utredningen.

– Det är en väldigt allvarlig anklagelse. Jag hoppas att den utreds till fullo. Presidenten sa att det inte har hänt och jag hoppas att det stämmer, säger Mitt Romney till CNN.

CNN har också varit i kontakt med flera andra republikanska senatorer. Av dem väljer många att inte kommentera anklagelserna mot presidenten.

