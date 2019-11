Utrikesministerns protest efter Kinas fientliga ord

Den ideella organisationen för skribenter, Svenska PEN, verkar för yttrandefrihet i Sverige och över världen och samverkar med internationella PEN.

Den 4 november meddelade Svenska PEN att den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad utan rättegång i Kina sedan oktober 2015, ska tilldelas årets Tucholskypris.

Ambassaden kallar Minhai för kriminell ”lögnmakare”

Priset är ett stipendium på 150 000 kronor som delas ut till ””en förföljd, hotad eller landsflyktig författare eller publicist”.

Kinesiska ambassadens reaktion på priset meddelades i ett uttalande på ambassadens hemsida den 7 november.

I uttalandet kallas Gui Minhai för en kriminell ”lögnmakare” och ”ryktesspridare”.

– Det är en del i den kinesiska propaganda som kinesiska ambassaden har skickat ut väldigt aktivt under det senaste året som handlar om att bygga upp en bild av Gui Minhai som är uppenbart felaktig, säger Jesper Bengtsson, ordförande för Svenska PEN.

Ambassaden anklagar PEN för fientlighet mot Kina

Ambassaden skriver även att Svenska PEN har en politisk, partisk agenda och är fientligt inställda till Kina.

– Det är också en del av propagandan. Vi försvarar yttrandefriheten, det är den agenda vi har, säger Jesper Bengtsson.

Hur tycker du att yttrandefriheten ser ut i Kina?

– Mycket problematisk.

Ambassaden om PEN: ”Kommer få lida konsekvenserna”

Kinesiska ambassaden kallar prisutdelningen för en ”fars”. Och de skriver även: ”They will surely suffer the consequences of their own actions”, ”De kommer säkerligen att få lida konsekvenserna av sina egna handlingar”.

– Det tolkar jag som en allvarlig upptrappning av deras retorik och propaganda, säger Jesper Bengtsson.

Det låter nästan som ett hot?

– Det skulle kunna tolkas så.

Jesper Bengtsson betonar att internationella PEN också ser väldigt allvarligt på ambassadens uttalande.

UD har informerat ambassaden om svensk yttrandefrihet

Den svenska regeringen ser allvarligt på ambassadens formuleringar.

– Det är givetvis allvarliga uttalanden. UD har framfört till ambassaden att yttrandefrihet råder i Sverige, säger utrikesminister Ann Linde.

Den kinesiska ambassaden uppmanar i uttalandet Svenska PEN att dra tillbaka priset.

– Svensk yttrandefrihet garanterar Svenska PEN rätten att fritt och utan påverkan tilldela priset till vem de önskar, säger Ann Linde.

Hur ser du på ambassadens uppmaning till er om att dra tillbaka priset?

– Det är ytterligare ett försök från den kinesiska ambassaden att lägga sig i svensk yttrandefrihet. Vi delar ut priset på fredag, säger Jesper Bengtsson.

