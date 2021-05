Utrikesministern till Kina: Dra åt helvete

Filippinerna och Kina har länge varit involverade i ett diplomatiskt bråk om rätten till vissa delar av det Sydkinesiska havet – en osämja som eskalerat under senare tid då Kina aggressivt flyttat fram sina positioner. Filippinerna har förgäves protesterat mot att 200 kinesiska fartyg seglat in i landets ekonomiska zon. Kina hävdar att det är fiskefartyg, vilket inte många tror på.

I ett uttalande på måndagen hävdade Filippinerna att Kinas fartyg är militära – och att de utgör en olaglig närvaro på Filippinsks territorium, där de ”skuggar, blockerar och utför farliga manövrar gentemot sina filippinska motparter”.

Jämför Kina med en påstridig tölp

Det officiella uttalandet följdes av utrikesministern Teddy Locsins något mindre diplomatiska tweet.

”Kina, min vän, hur ska jag formulera detta artigt? Låt mig se... Åh... Dra åt helvete härifrån” (Get the fuck out), inleder han tweeten som även jämför Kina med en påstridig, ”ful tölp” som försöker få uppmärksamhet från en snygg kille, som bara vill vara vän.

Utrikesministerns uttalande har fått mycket uppmärksamhet på Twitter, där många användare frågat sig om språkbruket verkligen är ett bra sätt att bedriva diplomati på. Locsin har svarat på kritiken att hans poäng är kristallklar och att det vanliga, försiktiga diplomatspråket inte får något gjort.

Vill ha nästan hela Sydkinesiska havet

Kinas hävdar att nästan hela Sydkinesiska havet tillhör Kina och har pekat på gamla historiska kartor som bevis för att det traditionellt förhåller sig så. Den internationella domstolen i Haag slog 2016 fast att Kina hade fel, men den kinesiska diktaturen har motsatt sig beslutet.