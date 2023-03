Utreder inte arbetsmiljöbrott

Mats Löfving, den tidigare regionpolischefen i Stockholm, hittades död i sitt hem den 22 februari.

Reaktionerna har varit starka, bland annat från arbetsrättsjurister, efter att resultaten av polisens utredning av händelserna presenterats offentligt.

Både anhöriga och vänner har också riktat kritik mot Polismyndigheten för bristande stöd för Mats Löfving i hans situation.

Polisen har fått in flera anmälningar om ärendet.

Tagit sikte på arbetsmiljölagen

”Anmälningarna tar sikte på att Polismyndigheten skulle ha brutit mot arbetsmiljölagen i samband med det inträffade.”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Men det kommer inte att inledas någon förundersökning om brott, uppger de.

– För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols, chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren.

Arbetsmiljöverket har tagit emot en formell anmälan från polismyndigheten enligt arbetsmiljölagens bestämmelser, vilket Expressen tidigare rapporterat.

”Av medieuppgifter framgår att Arbetsmiljöverket fått en anmälan om det inträffade från Polismyndigheten. Om Arbetsmiljöverket skulle finna skäl att göra en åtalsanmälan så kommer i så fall en sådan anmälan att prövas separat.”, uppger Åklagarmyndigheten.

