Det första fyndet gjordes på torsdagen då två män hittades döda i vattnet som omger ön Koh Racha Yai utanför Phuket i södra Thailand. Under fredagen hittades ytterligare två personer, en man och en kvinna, döda på öns strand. Det rapporterar bland andra The Phuket Express och The Phuket News. Thailands flotta liksom räddningsdykare deltog i insatserna.

I skrivande stund är personerna oidentifierade, men enligt thailändska medier rör det sig troligtvis om utländska medborgare.

I anslutning till den strand som mannen och kvinnan hittades på upptäckte polisen en mindre katamaran av modell Lagoon 42. Den flöt i vattnet drygt 300 meter från stranden, men det är oklart om den har någon koppling till dödsfallen. Inledningsvis uppgavs båten vara stulen då en katamaran försvann från närområdet strax innan personerna hittades döda. Men enligt lokala medier rör det sig troligtvis inte om samma båt.

De avlidna har förts till Phuket för identifiering. Orsaken till dödsfallen är inte känd.

Den aktuella ön har bland annat beskrivits som en ”paradisö”.

