USA:s hot mot Turkiet: ”Avbryt”

Det var i onsdags som Turkiet inledde sin militära mobilisering i nordöstra Syrien. USA hade i samband med detta dragit tillbaka sina trupper från området, på order från president Donald Trump.

USA:s besked till Turkiet

”Tusentals av våra otroliga soldater har dött eller blivit illa skadade. Miljoner människor har dött på andra sidan. ATT GE SIG IN I MELLANÖSTERN ÄR DET SÄMSTA BESLUT SOM TAGITS I USA:S HISTORIA! Vi gav oss in i krig under falska och nu dementerade premisser, MASSFÖRSTÖRELSEVAPEN. Det fanns INGA! Nu tar vi, långsamt och försiktigt, hem våra fantastiska soldater. Vårt fokus är att se HELA BILDEN! USA ÄR STÖRRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE!”, skrev Trump på Twitter.

Nu har det amerikanska försvarsdepartementet markerat mot Turkiets pågående attack, rapporterar politiksajten The Hill. Det hävdar Pentagons talesperson Jonathan Hoffman, som refererar till ett telefonsamtal mellan USA:s försvarsminister Mark Esper och hans turkiska dito Hulusi Akar.

”Kan få allvarliga konsekvenser”

Esper ska ha sagt till Akar att den militära offensiven kan skada kampen mot IS-närvaron i området.

USA:s vändning efter offensiven i norra Syrien.

Arwa Damon på CNN:

– Försvarsministern tryckte också på att han är väldigt orolig att, trots att USA tillsatt säkerhetsåtgärder, så kan Turkiets framfart leda till att amerikanska soldater i området skadas, säger Hoffman.

– Han förespråkade starkt möjligheten att USA, Turkiet och våra allierade kan hitta en gemensam lösning för att trappa ner situationen innan den blir omöjlig att reparera.

– Det här kan få allvarliga konsekvenser för Turkiet.

Donald Trump har tidigare hotat Turkiet med kraftfulla ekonomiska sanktioner som skulle kunna ”förinta” landets ekonomi.

USA:s finansminister Steven Mnuchi har nu fått Trumps godkännande att aktivera åtgärderna.

– Det här är väldigt kraftfulla sanktioner. Vi hoppas på att vi inte behöver använda dem. Men vi kan stänga ner Turkiets ekonomi om vi vill, säger Mnuchi enligt CNBC.

100 000 nya flyktingar

President Recep Tayyip Erdoğan hävdar att Turkiets militära mobilisering i nordöstra Syrien görs för att skapa en säker zon för miljoner återvändande syriska flyktingar. Området har hittills varit kontrollerat av kurdiska styrkor.

Enligt det turkiska försvarsministeriet har 277 kurdiska soldater dödats i striderna i nordöstra Syrien. Reuters rapporterar att ungefär 100 000 människor lämnat sina hem i området sedan Turkiet inledde anfallen.

Expressens Kassem Hamadé rapporterar från frontlinjen.

”Vill splittra Syrien”

Expressen har på plats vid syriska gränsen pratat med Yusuf Hamoud, militärtalesperson för Syriens oppositionella väpnade styrkor ”Nationella Syriska Armén”, som deltar i den turkiska offensiven mot kurdiska rebellgrupper.

– Situationen på fältet nu är att vi fortsätter beskjuta de terrorgruppers baser och bunkrar för att förstöra dem. Det är den inledande fasen innan vi går över till fas två, säger han.

– Vi fattade beslut om att delta i offensiven (på den turkiska sidan) för att kunna hjälpa 400 000 syriska flyktingar som kommer från områden öster om Eufrat att återvända till sina samhällen. De flydde till Turkiet på grund av hur kurdiska PYD behandlade dem. PYD ligger bakom flera terrorhandlingar, exempelvis tvingat unga människor till obligatorisk värnplikt, skövlat byar och åkrar för att ändra demografin.

– De säger hela tiden att de har bekämpat Daesh (IS). De var inte ensamma om det. Vi har också bekämpat IS. Skillnaden är att de utnyttjar det för att skapa ett eget styre och splittra landet Syrien.

Yusuf Hamoud, militärtalesperson för Syriens oppositionella väpnade styrkor. Foto: PRIVAT

