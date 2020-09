Schweiz-födda Noor bin Ladin har synts på kändistillställningar fast hållit en relativt låg profil.

Hon jobbar med startup-företag och är bland annat utbildad i affärsjuridik vid University of London.

Brorsdottern om 11 september-terrorn: ”Jag var förkrossad”

Hennes farbror Usama bin Ladin, terrorgruppen al-Qaidas grundare och hjärnan bakom 11 september-attacken mot USA 2001, är betydligt mer känd.

Hon var 14 år när de kapade passagerarplanen rammade World Trade Centers tvillingtorn i New York.

– Jag var förkrossad. Jag hade varit i Staterna med min mamma vid upprepade tillfällen från det att jag var tre år och framåt. Jag såg USA som mitt andra hem, säger Noor bin Ladin till New York Post i sin första intervju någonsin.

Det dröjde till 2011 innan USA fick sin efterlängtade hämnd och kunde döda Osama bin Ladin i hans bunkerliknande hem i pakistanska staden Abbotabad, där han kunnat leva ostört med sina fruar och sina barn.

Dotter till Usama bin Ladins äldre halvbror

Hon är dotter till Usama bin Ladins äldre halvbror Yeslam bin Ladin, som befunnit sig i en infekterad skilsmässa med hennes mamma, den schweiziska författaren Carmen Dufour, under större delen av Noor bin Ladins vuxna liv, rapporterar New York Post.

Noor bin Ladin är tacksam över att inte ha vuxit upp i Saudiarabien utan i stället ha fått en djup uppskattning för frihet och grundläggande mänskliga rättigheter, berättar hon för New York Post.

Hon är inbiten Donald Trump-supporter och varnar för att en attack liknande 11 september kan drabba USA om demokratiska kandidaten Joe Biden vinner presidentvalet.

– IS spreds under Obama/Biden-administrationen, vilket orsakade att de kom till Europa. Trump har visat att han skyddar Amerika och i förlängningen oss från utländska hot genom att förinta terroristernas rötter innan de får en chans att slå till, säger hon till New York Post.