USA: Ryssland planerar fejkad propagandavideo

Förstörda byggnader. Livlösa kroppar. Människor i sorg. Och ukrainsk eller västerländsk militär.

Enligt USA:s underrättelsetjänst överväger Ryssland att filma en fejkad propagandavideo där allt detta kommer att iscensättas, antingen med ryskspråkiga personer eller på rysk mark. Det rapporterar bland annat CNN, The Washington Post och The New York Times.

Tidigare har underrättelsetjänsten varnat för att Ryssland ska genomföra en operation under falsk flagg, i syfte att rättfärdiga en invasion av Ukraina. Uppgifterna om den nya videon pekas ut som ett nytt sätt att nå samma mål.

USA: Ryssland anlitar skådespelare

Enligt de amerikanska medierna ska Ryssland redan nu ha börjat anlita skådespelare som ska medverka i propagandaklippet. Kreml uppges också vara djupt involverat i projektet.

Under ett möte i Pentagon på torsdagen kommenterade försvarsdepartementets pressekreterare John Kirby uppgifterna om videon. Han menade att liknande desinformation är ”som taget ur Rysslands regelbok”.

Ryssland har förnekat de anklagelser som riktats mot landet om strategier för att legitimera en ukrainsk invasion. Även denna gång kom ett svar från Kremls talesperson Dmitrij Peskov.

– Detta är inte det första av sådana löften. Tidigare har liknande saker yttrats. Men inget händer någonsin, säger han till den ryska statligt ägda nyhetsbyrån TASS.

