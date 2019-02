USA på helspänn inför Trumps tal till nationen

USA:s president Donald Trump fortsätter att som i vanlig ordning vara oberäknelig.

Från början var det tänkt att presidentens tal till nationen – formellt efter inbjudan från representanthusets talman Nancy Pelosi – skulle hållas den 29 januari. Men diskussionen om finansieringen av den mur mot Mexiko som Trump vill bygga fick den amerikanska politiken att stanna upp – eller i alla fall stora delar av den amerikanska statsapparaten.

Nedstängningen av statsapparen innebar att Trump inte skulle kunna hålla sitt tal i Capitolium i Washington DC på utsatt datum. Det är första gången någonsin som ”State of the Union” flyttas fram på det sättet, skriver The Guardian.

LÄS MER: Demokraternas val inför State of the Union

Kommer meddela något stort

Vad exakt Trump kommer rymma sitt tal med är inte känt. Men han utesluter inte att det kommer röra finansieringen av muren mot Mexiko, rapporterar CNN. Han har uppmanat pressen att ”lyssna noggrant” på talet och någonting stort kommer annonseras.

30 januari 2018 höll Trump sitt tal State of the union förra gången. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

– Jag vill inte säga det nu, men ni kommer att höra State of the Union och då kommer ni få se vad som händer direkt efteråt, sa Trump, enligt CNN.

Demokrater kommer skolka talet

Enligt tradition ska både representanthuset och senaten delta vid talet som ska hållas varje år enligt amerikansk grundlag.

Samtidigt har många demokrater gjort klart att de tänker skolka talet.

– Jag har inget intresse i att tillbringa en tisdagskväll i kammaren och lyssna på den vårdslösa, självcentrerade mannen, säger demokraten Earl Blumenauer till The Hill.