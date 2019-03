USA kallar hem personal från Venezuela

Venezuela lever en skakig tillvaro för tillfället.

Landet har en maktkamp som pågår inför omvärldens ögon, där sittande presidenten Nicolás Maduro håller makten i ett järngrepp.

Samtidigt har oppositionsledaren Juan Guaidó utropat sig själv till interrimspresident med stort stöd från västvärlden, framför allt från USA.

Folk köar för att hämta vatten. Vattenförsörjningen i hemmen påverkas av strömavbrotten i landet. Foto: FERNANDO LLANO / AP TT NYHETSBYRÅN

Den 29 januari meddelade USA att man kallar hem ”icke-nödvändig” ambassadpersonal från Venezuela och under tisdagens morgon, svensk tid, twittrade USA:s Mike Pompeo att de kallar hem all sin personal från ambassaden under veckan som kommer.

Han skriver att det beror på den ”försämrade situationen” som råder i Venezuela.

”Slutsatsen är att närvaron av vår personal i landet är en belastning för USA:s politik”, skriver han.

Dålig stämning blir sämre

Det är fortsättningen på en urusel diplomatisk relation mellan länderna. Den 23 januari sa Nicolás Maduro att de bryter all diplomatisk kontakt med USA.

Nästan all handel får ske med kontant betalning efter att strömavbrotten gjort det omöjligt att betala med kort. Foto: CAO SANCHEZ / POLARIS POLARIS IMAGES

Den 29 januari, förutom att kalla hem delar av ambassadpersonalen, införde USA sanktioner mot det statliga oljeföretaget PVCSA i Venezuela.

Sedan en dryg vecka har landets befolkning lidit svårt av de strömavbrott som råder i hela landet, med stängda skolor och arbetsplatser som följd. Dessa avbrott säger Nicolás Maduro beror på USA:s sanktioner. Juan Guaidó å sin sida menar att strömavbrotten beror på korruptionen hos makten.

Hjälp eller invasion?

Den 23 februari skulle hundratals ton hjälpförsändelser transporteras in i landet – med USA som avsändare.

Men gränserna stängdes och inga paket kom in, vilket var en kraftig markering från Nicolás Maduros sida. Han kallade paketen, som mestadels innehöll mediciner och mat, för en del av en ”amerikansk invasion”.

Fyra personer dödades och 285 skadades i drabbningar mellan Nicolás Maduros militär och civila.