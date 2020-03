USA – från förnekelse till pandemins centrum

I de överbebodda enrumslägenheterna sitter folk och trycker, livrädda att smitta och smittas.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo håller dagliga presskonferenser och uppmanar under största allvar folk att hålla sig inomhus och hemma.

Trump säger att det här måste vara över snart. Upprepar, med versaler: BOTEMEDLET KAN INTE VARA VÄRRE ÄN PROBLEMET.

Det är tisdag 31 mars.

Broadway är öde.

Varuhusen – Macy's, Bloomingdales – i flera våningar är låsta och nedsläckta.

Times Square befolkas endast av poliser och hemlösa som inte har någon annanstans att vägen.

Alla stans skolor håller stängt.

New Yorks Citys borgmästare Bill de Blasio säger att sjukhusen har medicinsk utrusning så att det räcker för en vecka.

I Central Park - och runtom på Manhattan - byggs fältsjukhus.

Nej, det är inte manuset till en dystopisk framtidsfilm, det handlar om just nu.

Svenska Astrid har isolerat sig med sin pojkvän som har corona, osäker på om också hon kommer att insjukna.

Mitt lokala kafé bygger en plastbarriär mot kunderna och det första sjukhusskeppet lägger till i hamnen.

New York City är en stad belägrad - av coronavirusets spridning.

Vi backar bandet till:

22 januari

President Donald Trump kommenterar coronaviruset i en intervju med CNBC:s Joe Kernen.

På frågan om det finns något att oroa sig för angående en pandemi svarar Trump:

”Nej. Inte alls. Och vi har det totalt under kontroll. Det är en person som kommer från Kina och vi har det under kontroll. Allt kommer att ordna sig”.

29 februari

Den första patienten i USA dör av corona och landet inför resebegränsningar. USA avråder från resande till Italien, Sydkorea och Iran.

4 mars

Köer av människor som röstar i primärvalet i Texas. Foto: Nina Svanberg

Joe Biden vinner över Bernie Sanders i staten Texas. Bidens segertåg efter vinsten i South Carolina håller i sig.

Veckan efteråt reser jag runt i Nevada och Arizona.

Öknen i Arizona. Foto: Nina Svanberg

– Det där är bara något de hittat på. Och alla dårarna som köper toalettpapper, vad håller de på med?, säger Tim Foley, övertygad Trumpsupporter.

Utanför matbutiken i Tucson, Arizona, är stämningen en annan.

Med stressad uppsyn fyller barnfamiljer bilarna med mat, vatten och toalettpapper.

Catalina Vasquez, 47, är och handlar för att fylla upp kyl och frys. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

15 mars

Gatuskylt som uppmanar alla att tvätta händerna, hålla distans - för att plana ut smittkurvan. Foto: Nina Svanberg

Guvernör Cuomo meddelar att New Yorks 1 800 skolor stänger. Beslutet berör 75 000 lärare, över en miljon barn och minst lika många föräldrar.

Ett nödvändigt måste för att få stopp på spridningen, säger Cuomo. Skolorna förbereder sig för att ändå kunna erbjuda de barn som behöver möjligheten att kunna hämta upp tre mål mat om dagen.

New York är en stad för de superrika men också de superfattiga.

I de socialt mest utsatta områdena är skolan enda möjligheten för vissa barn att få mat.

16 mars

Familj på stranden i the Hamptons. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

För att undkomma smittspridningen flyr välbärgade Manhattanbor till sina enorma lyxvillor längst ut på Long Island. Endast det bästa är gott nog när de är isolerade hemma, så de tömmer de lokala matbutikerna på kött, ost och delikatesser.

Tjänstefolket som bor i Hamptons året om och sköter de rikas hus och trädgårdar när herrskapet inte är där förargas över de länsade matbutikerna.

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Krista Krieger är en av Manhattanborna som tagit sin tillflykt till villan i Hamptons. För att klara tristessen har hon köpt ny surfutrustning till sonen och beställt nytt skrivbord och stol för att han ska kunna göra skolarbete från hemmet så länge skolan är stängd. Sonen Konrad går på privatskola – och de stängde innan de offentliga skolorna.

– Vi vet att vi är privilegierade som kan åka hit, säger Krista Krieger som är engagerad i välgörenhet och driver en stiftelse som tar hand om djur i Afrika. Hennes man är kardiolog på New York Presbyterian Hospital.

Dottern fick åka privatplan med en kompis till den familjens stora hus i dominikanska republiken.

En av villorna i The Hamptons. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Vi köper lunch på det lokala kaféet där de ställt i ordning en tillfällig disk för take away.

En välsituerad tant i fixat hår och lila klädsel frågar sig hur länge det här ska pågå.

En man i 40-årsåldern och med täppt röst sitter i munkjacka och håller på att gå i bitar av hennes attityd.

Han tar upp sin mobiltelefon och säger högt, så alla hör: ”Hej, jag ville bara ringa och säga att folk är så otroligt okunniga. Folk dör, och folk klagar över att kaféet inte har bordsservering längre.”

Mannen berättar att han har en frisersalong på Manhattan som nu tvingats stänga. Istället funderar han på en lösning där kunderna får färgen i kit så att de kan färga hemma, allt för att salongen ska kunna fortsätta dra in pengar även om kunderna inte rent fysiskt kan komma in.

16 mars

Queens är en ytterst drabbad stadsdel i New York. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Om Hamptons är för de superrika, är Queens arbetarstadsdelen. Vi åker till området som heter Corona och pratar med människor som hamstrar – och möter en mycket orolig butikschef. Han backar ifrån mig och markerar att jag ska hålla mig en meter ifrån. Säger att han är rädd att ta hem viruset till familjen, så han klär av sig och duschar i garaget innan han hälsar på sina barn och sin fru.

America Antillen, 37, säger att hon inte är orolig för att bli sjuk, däremot för de ekonomiska konsekvenserna. Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM

Lucia Brockway, 39: ”En märklig tid att sätta ett barn till världen”

20 mars

New Yorks guvernör Andrew Cuomo meddelar att alla ska stanna hemma och inomhus, utom för de allra nödvändigaste utflykterna; som att handla och träna i parken.

Med allvar i rösten säger han:

”Livet är inte som vanligt, stanna inne, gå ut bara för enskild träning, åk inte hem till andra personer, åk inte och hälsa på din dotter. Det är ett misstag”.

Den nya hemmaordern börjar gälla från och med söndag 22 mars, klockan 8 på kvällen.

Kvällen blir den ljuvaste på länge. Värmen kommer plötsligt och oannonserat. Med mindre än 48 timmar tills de nya reglerna börjar gälla flockas människor på trappstegen till sina tegelhus, delar på vitt vin och take out.

USA har flest coronafall i världen, New York City är utbrottets epicenter. Foto: Nina Svanberg

21 mars

Trottoarerna töms på folk, i stället är alla i parken. Barn som varit hemma hela veckan med hemskola springer av sig det de inte kunnat göra på en skolgård.

Samtidigt gnager Cuomos besked. Från och med söndag ska de flesta av oss hålla oss hemma.

Instängdheten börjar krypa i kroppen.

För att känna någon slags glädje bestämmer jag och två väninnor att vi ska höras på Zoom med varsitt vinglas. Vi är i tre olika tidszoner men lyckas ändå enas om att någonstans i världen är det wine o'clock. Linnea är i Argentina och fick fyra timmar på sig att förbereda sig när hennes stad, Buenos Aires, stängde ned.

– Jag kommer bli galen, skriver hon på Messenger.

Vi delar memes på katter som dricker för mycket och kommer överens om att överätande är okej i såna här tider.

24 mars

I normala fall gör jag som fem miljoner andra här i New York: Åker kollektivt när jag ska ta mig nånstans.

Nu tar jag Uber, han som hämtar mig har nedvevade rutor och bjuder mig på handsprit när jag satt mig tillrätta i bilen. Han är snuvig och hes och kör med rutorna nedvevade.

– När jag lämnat av dig på Times Square kommer jag att försöka hitta närmaste sjukhus. Det är bara patienter och vårdpersonal som åker taxi just nu, säger han.

Vi åker över Brooklyn bridge, en bro som normalt sett är full av folk som går över.

Nu är det nästintill tomt.

Vi kommer över till Manhattan och ser motorvägen FDR som går längs vattnet. Den är i vanliga fall packad med bilar. Nu ödsligt tom.

Folk delar uppeldade poster i sociala medier: ”Ha på dig din jävla mask”.

26 mars

En av världens mest hektiska städer är tömd på liv. Foto: Nina Svanberg

Staden som aldrig sover är satt på paus. Trafiken är en normal dag sprängtjock här och människor rör sig som packade sillar.

Nu är Times Square ödsligt tom, en spökstad. Skyltarna för teatrarna på Broadway aviserar att allt är stängt.

De enda som är ute på gatorna är polis, arbetare och hemlösa. I coronans spår har många av centren för hemlösa och olika matbanker tvingats stänga. De som inte hade någonstans att sova har det knappast nu heller.

27 mars

Jag går och köper morgonkaffet och häpnar i steget när jag kommer in. Kaféet har plastat in hela disken och de som gör i ordning kaffet står bakom en upptejpad plastfilm.

Mannen i kassan räcker över mitt kaffe i svart plasthandske. Utanför är kön flera hundra meter lång till den kooperativa mataffären. Bara fem personer släpps in i butiken åt gången, vilket skapar köer på flera timmar. Folk, många i munskydd, står minst en meter emellan.

Trump signerar nödpaketet på enorma 2 000 miljarder dollar.

Miljoner amerikaner, som tjänar max 75 000 dollar, ska få uppemot 1 200 dollar och 500 dollar per barn.

377 miljarder i lån till småföretag, enskilda skulder som är förlåtliga om de anställda inte förlorar sin anställning.

500 miljarder i lån till storföretag vars ekonomier skakats av coronan.

100 miljarder till berörda sjukhus.

Det är det största ekonomiska stimulansprogrammet i modern amerikansk historia.

På eftermiddagen tar jag familjen och åker ut till Coney Island för att känna Atlantens vindar och kunna dra djupa andetag utan risk för smitta.

Foto: Nina Svanberg

Med sanden mellan tårna konstaterar vi – trots svenska UD:s rekommendationer att svenskar bör överväga att med viss skyndsamhet åka hem till Sverige – att vi är på rätt plats just nu.

Men den märkliga känslan kvarstår. Allt är som vanligt. Folk postar på insta, handlar, dricker take away-kaffe. Det är bara en vanlig förkylning osv. Det är väl det som bidrar till att allt känns så mardrömslikt?

Astrid berättar inifrån karantänen

28 mars

Trump meddelar på en presskonferens att han övervägar att sätta New York, New Jersey och delar av Connecticut under karantän. Han lämnar inga ytterligare detaljer om vad det kan innebära. Guvernören säger att han inte hört något om det, och inte ser hur det skulle gå att genomföra.

Några timmar senare backar Trump.

Amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, CDC, råder New Yorkbor att avstå från icke-väsentliga inrikesresor i 14 dagar.

Astrid Gierlow som bor och jobbar på Manhattan. Foto: Privat

Svenska Astrid Gierow, 24, bor och jobbar på Manhattan.

– Allting blev väldigt allvarligt dagen vi alla blev hemskickade från jobbet den 12 mars.

Hon fortsätter:

– De första dagarna tog ingen det allvarligt, men jag hade följt nyheterna och visste att New York skulle bli drabbat hårt. Jag bestämde mig för att hålla mig inne så mycket som möjligt och jag fortsatte jobba hemifrån.

Som många andra, lämnade hon city.

– Jag och min kille åkte till the Hamptons eftersom han har hus här.

Sjukhuset i Southampton. Foto: Privat

Efter ett par dagar insjuknade hennes pojkvän.

– Han började få symptom och tre dagar senare testade han positivt för corona.

De är under samma tak, men isolerar sig från varandra.

– Jag går upp med mat till honom under dagarna och försöker hålla avstånd, vi sover i olika rum.

29 mars

Sjukhusen har en vecka kvar av medicinsk utrustning, meddelar stadens borgmästare Bill de Blasio på en presskonferens.

Stadens larmnummer 911 är överbelastat.

Tusentals kommer att dö, säger guvernör Cuomo.

30 mars

Antalet smittade i New York City är nu över 35 000, och över 900 döda. Stadsdelen Queens är den värst drabbade med över runt 10 000 bekräftade fall.

Jag håller andan inför dagarna som kommer och fixar en mick så att jag kan intervjua folk på över en meters avstånd.

