USA-experten: Osannolikt att valet skulle skjutas upp

Vad kan han tänkas vilja uppnå?

Det handlar nog främst om att väcka debatt och få så många som möjligt att känna tveksamhet över valet i sin helhet. Trump har i flera månader nu haft som strategi att skapa tvivel kring hur tillförlitligt valresultatet i november kommer bli och då främst vad gäller säkerheten kring poströstning. Han har twittrat flitigt och flera gånger pratat om riskerna för fusk och hävdat att poströstning kommer missgynna republikanerna. Han har fått med sig sina kärnväljare i den frågan som uppfattar att Trump är motarbetad på olika sätt. Genom att hävda att pandemin på olika sätt försvårar valet förstärks det tvivel han har sått och han kan samtidigt skjuta in lite nya argument i debatten.

Varför går han ut med en sådan här tweet?

Han är trängd av det dåliga opinionsläget på senare tid och är sannolikt av uppfattningen att pandemin och den efterföljande ekonomiska krisen är något som han inte rått över utan är en katastrof som skapar en exceptionell situation som kan motivera att flytta valet. Många av hans anhängare håller säkert med honom om detta. Trump har inte själv erkänt några egna misstag under våren, medan många amerikaner däremot tycker att han gjort en mycket svag. Han vill säkert flytta fokus. Trump är inte en person som vill förlora men han ser ju som alla just nu att hans chanser att bli omvald har försvagats kraftigt.

Hur vanligt är det att en president gör ett sådant här utspel?

Det här har aldrig hänt tidigare att ett val skjutits upp - inte ens under världskrigen eller i andra svåra samhällskriser i USA. För att det ska kunna göras krävs ett beslut av den amerikanska kongressen och det är i princip uteslutet att det skulle hända, men rent konstitutionellt är det möjligt. Däremot måste en ny president sväras in senast i slutet av januari året efter ett valår (som alltså måste ske med fyra års mellanrum) så att skjuta fram valdagen skulle bara vara möjligt under några få veckor och alltså inte göra någon skillnad vad gäller läget med pandemin.

LÄS MER: Trump föreslår att flytta fram valet

LÄS MER: Detta kan hända om Trump förlorar valet