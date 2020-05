USA-experten: Därför sker upploppen i USA

Hur kan vi förstå upploppen i USA?

Det är viktigt att förstå det här som en del av en omfattande utsatthet bland afroamerikaner som kommer till sin ytterlighet när det gäller dödligt våld från poliser.

Afroamerikanerna utsätts för strukturell diskriminering på flera sätt i det amerikanska samhället och under vårens pandemi har det visat sig tydligt i såväl att svarta är överrepresenterade bland döda i covid-19, och drabbas särskilt hårt (som grupp betraktad) av den ekonomiska krisen som följt av pandemin. Fattigdomen är utbredd liksom frustration och vanmakt över att inte hitta vägar ut ur den egna livssituationen. Många faktorer har på så sätt bubblat allt starkare under ytan på senare tid. När det adderas polisvåld av det slag man såg mot George Floyd så upplever många att de fått nog. Det är i ljuset av det man kan förstå kraften i det som händer nu och att protesterna blir så omfattande.

Polisvåldet är dessutom ett omfattande problem i USA och många händelser efter varandra gör plötsligt att ett enskilt dödsfall som detta blir en trigger för protester. Till de inledande fredliga protesterna mot polisvåld har sedan andra grupper anslutit – även kriminella som drar nytta av situationen och som spär på olika spänningar och våldsamheter som snabbt blir okontrollerbara. Hela den utveckling vi ser är exempel på alla de underliggande konflikter som finns i USA, liksom reaktionerna från myndigheterna i olika delstater vittnar om oro för vart det här kan ta vägen.

Hur ser egentligen polisvåldet i USA ut?

Under 2019 sköts 1 004 personer till döds av polisen i USA (nästan tre per dygn) och ytterligare över 1 100 dog till följd av övervåld (som exempelvis kvävning). Statistiken har länge varit bristfällig men sedan några år tillbaka har amerikanska medier börjat föra statisk och skriva om hur minoriteter – och i synnerhet afroamerikaner – drabbas oproportionerligt mycket av övervåld från poliser. Svarta är överrepresenterade i brottsstatistiken – vilket man måste väga in – men flera fall har filmats under senare år där man kunnat se rena avrättningar av redan avväpnade unga män och kvinnor som inte utgjort något hot mot poliserna, och det har väckt frågor om rasismens fortsatta utbredning i USA.

När en afroamerikansk ung man dödades i Ferguson 2014 ledde det till kravaller och i kombination med en rad andra uppmärksammade dödsfall orsakade av övervåld från poliser under det året bildades organisationen Black Lives Matter (från början en hashtagg) för att uppmärksamma orättvisorna i systemet. Organisationen håller ständig koll på olika dödsfall och informationen om vilka som dör som numera snabbt kan sprida sig via sociala medier och därmed få mer uppmärksamhet. Under mars och april i år har flera dödsfall inträffat – nu är de alla del av de protester vi ser, bland annat Breonna Taylor och Mike Ramos.

Var är president Trump i allt detta?

Trump befinner sig just nu i en situation av tumultartat kaos där det är rimligt att tro att han känner att han börjar tappa kontrollen över vad som, för bara några månader sedan, såg ut att vara en ganska säker chans att vinna fyra år till i Vita huset. Av hans ivriga och aggressiva twittrande att döma – där han både hotat Twitter, uppmuntrat till våld mot protesterande amerikaner och använt gamla rasistiska uttryck från en polischef i Miami under 1960-talet – liksom han eldat på konspirationsteorier om ”Obamagate”, är det tydligt att han ser en möjlighet att vinna på alla konfliktytor snarare än försöka mana till lugn och samarbete. Hans kamp mot delstatsguvernörer som kräver munskydd och inte vill öppna upp ekonomierna är ytterligare ett i raden av exempel på konfrontation snarare än samverkan.

I kölvattnet av den avsky mot ”etablissemanget och medierna” som presidenten hela tiden spär på i sina olika kanaler ser vi nu också tendenser till att nationalgardet och poliser skjuter okontrollerat även mot fredliga protesterande och journalister. Det är en utveckling att oroas över.

Det är omöjligt att i dag säga något om huruvida Trump ökar eller minskar sina chanser att vinna valet i höst med sitt sätt att ag

era. Det ligger nära till hands att tro att det inte gynnar honom. Men då ska man samtidigt veta att många av de saker vi ser hända nu är uttryck för ett utbrett missnöje mot båda partiernas oförmåga att bry sig om ”vanliga” människor. När man pratar med såväl afroamerikaner som vita i de lägre samhällsklasserna anser många att demokraterna och Joe Biden inte alls är ett bättre alternativ.

De ser politiker som talar vackert men inte bryr sig om dem mellan valdagarna.

