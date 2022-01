USA: Då kan Putin invadera Ukraina

Såväl USA som Nato har varit öppna med sina försök att stoppa en rysk invasion i Ukraina. Detta efter att både USA och Ukraina fått uppgifter om att Ryssland planerar en operation under falsk flagg, i syfte att kunna rättfärdiga en attack mot landet.

Tidigare information gjorde gällande att Ryssland skulle agera under början av februari. Enligt USA:s vice utrikesminister, Wendy Sherman, har tidsramen nu förflyttats.

– Jag har ingen aning om han har tagit det slutgiltiga beslutet, men vi ser verkligen alla indikationer på att han kommer att använda militär kraft någon gång, möjligtvis mellan nu och mitten av februari, säger hon enligt AFP.

Wendy Sherman menar samtidigt att planerna kan påverkas av vinter-OS i Peking.

– Vi vet alla att öppningsceremonin för OS i Peking börjar 4 februari, och att Putin planerar att vara där, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att presidenten Xi Jinping inte skulle vara så glad om Putin valde det tillfället för att invadera Ukraina, så det kan påverka hans tajmning och hans tänkande.

Varnar om hårda sanktioner

USA:s vice utrikesminister reste själv till Moskva tidigare under månaden för att varna sin ryska dito om konsekvenser som kan vänta om landet går in i Ukraina. Det handlar bland annat om tuffa sanktioner.

Senast på tisdagen varnade också den amerikanska presidenten Joe Biden för att Putin kan mötas av personliga sanktioner vid en invasion.

Om Putin trots allt skulle fullfölja planerna kan det ”förändra världen”, enligt Biden.

– Det skulle vara den största invasionen sedan andra världskriget. Det skulle förändra världen, sa han till ett samlat pressuppbåd.

USA och Nato har meddelat att man inte har för avsikt att gå in i Ukraina, men har skickat trupper till närområdet. Under onsdagen landade amerikanska F-15 Eagle-plan på en flygbas i Estland, rapporterar The Independent.

