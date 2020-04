Spridningen av coronaviruset och hur många som kräver intensivvård skiljer sig åt runtom i landet. Förutom Stockholm, som det rapporteras mest om, är Sörmland och Östergötland hårt drabbat. Andra regioner ser inte samma utveckling.

I det förslag om utökad makt som regeringen skickade till Lagrådet i dag ska staten få rätt att omfördela medicin och resurser mellan regionerna.

– Det handlar om att vara förberedd på alla tänkbara situationer, även denna, sa socialminister Lena Hallengren (S) till Expressen i lördags.

Lena Hallengrens socialdepartement får ett kraftigt utökat mandat om regeringen får stöd i riksdagen för den nya lagen. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Men regionerna är mycket kritiska till regeringens idé om att staten ska kunna lägga sig i fördelningen.

– Den kan slå väldigt fel, risken är att den som skriker högst får mest. Vi har redan ett samarbete. Det här är en del av vårdens rutinarbete, att hjälpa varandra mellan regionerna. Det är risk att det blir fel om man kommer in från en annan nivå och ska göra det, säger Denise Norström (S), ordförande i Region Västmanland.

172 fall i Västmanland

I Västmanland har man 172 konstaterade fall av covid-19 och nio personer har dött. Nio personer vårdas just nu på intensivvårdsavdelning, en av dem har regionen tagit emot från Sörmland.

– Vi vet att vi kommer att få fler som är smittade. Vi tror att vi är ungefär en vecka efter Sörmland. I värsta scenariot kan detta innebära att vi står utan material och resurser, säger Denise Norström.

Även i Skåne ser man med stor oro på regeringens planer på att kunna omfördela material och mediciner.

Regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) säger att han ägnade en stor del av helgen åt telefonkonferenser med andra regionpolitiker för att försöka få regeringen att ändra sitt förslag.

– Vi förbereder oss på att vi kan få en topp om x antal veckor. Våra inköpare jobbar dygnet runt nu med att beställa material och mediciner. Ska någon annan komma och ta det framför näsan på oss?

Carl Johan Sonesson menar också att regionerna redan har ett fungerande samarbete och är solidariska med varandra. Till exempel arbetar Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland tillsammans med att köpa in medicin och material och fördela i landet.

Sonesson: ”För tidigt”

I Skåne har hittills 15 personer dött på sjukhus till följd av coronaviruset och 14 personer vårdas just nu på intensivvårdsavdelning. Att Skåne har så få fall tror Carl Johan Sonesson kan bero på flera olika saker.

Sportlovet låg en vecka tidigare än i Stockholm. Man införde tidigt besöksförbud i sjukvården och flera kommuner gjorde samma sak i äldreomsorgen. Man sköt även upp all planerad tandvård. När regeringen satte gränsen för sammankomster till 500 personer stängde Skåne sin opera och teater. Dessutom stängde Danmark ner flygplatsen Kastrup tidigt.

– Just nu ser det bättre ut här än på många håll i landet, men det är möjligt att vi kommer att hamna i ett lika illa läge längre fram. Det är för tidigt att säga, säger Carl Johan Sonesson.

SKR: ”Skapar oro”

Organisationen Sveriges kommuner och regioner är skarpt kritisk till regeringens förslag i sitt remissvar som skickades in i går.

– Detta skapar stor oro. Alla förbereder sig nu. I Blekinge till exempel har man bara enstaka fall. Men hur är det nästa vecka? Varifrån ska man omfördela utan att det får negativa konsekvenser, säger Marie Morell (M), ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

SKR tycker att regeringen ska lägga kraft på att få i gång inhemsk produktion av sjukvårdsutrustning i stället för att omfördela mellan regionerna. Enligt Marie Morell finns det inget regionråd i Sverige som tycker att regeringens förslag är bra.

Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm, under en pressträff på fältsjukhuset som byggts upp i Stockholmsmässan i Älvsjö. Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholm, säger att hon inte tror att Stockholm kommer att kunna dra nytta av den här lagen.

– Den hjälp vi behöver få tror jag vi kan få av goda grannar emellan ändå. När den här lagstiftningen skulle kunna vara klar bedömer jag att Stockholm snarare är i ett läge där vi ska stödja andra regioner, säger Irene Svenonius.

Svenonius: Fel tid för ny lagstiftning

Hon tycker liksom andra regionråd att det redan finns ett gott samarbete, och att det som saknas snarare är tydlig lagstiftning som tillåter regioner och kommuner att köpa och sälja läkemedel och material mellan sig.

– Vi har redan försett andra regioner med utrustning i närtid när vi själva fått påfyllning och såg att det var andra som hade ännu större problem, säger Irene Svenonius.

Hon tycker att det är fel tid att införa en ny lag om omfördelning och att den kan störa det arbete som pågår.

– Man kan inte göra stora lappkast mitt under en pågående krishantering. Det här får man titta på långsiktigt under mer lugna omständigheter, inte mitt under en kris. Jag tror det är bättre i nuläget att arbeta vidare med den goda samverkan mellan regionerna och kommunerna, säger Irene Svenonius.

Socialminister Lena Hallengren (S) kommenterar kritiken från regionpolitikerna:

– Vi är tydliga med att det första, andra och tredje alternativet är att en sådan omfördelning ska ske frivilligt mellan regionerna. Men om allt annat misslyckas och om det är en fråga om att rädda liv, ja, då tycker vi att regeringen måste kunna ingripa i det här läget, säger Hallengren till Expressen.

Sörmland och Östergötland värst drabbat Antal smittade per 100 000 invånare: Sörmland 152 Östergötland 149 Stockholm 132 Uppsala 80 Jämtland Härjedalen 69 Västmanland 65 Dalarna 65 Jönköping 64 Gävleborg 63 Örebro 57 Västerbotten 45 Halland 39 Västra Götaland 35 Norrbotten 32 Västernorrland 28 Kronoberg 26 Skåne 25 Blekinge 23 Kalmar 21 Gotland 20 Värmland 20 Källa: Folkhälsomyndigheten, siffror hämtade den 6/4 Visa mer Visa mindre

