Aborträtten i USA skulle fira 50 år – men i lördags togs beslutet att den hävs.

Den amerikanska Högsta domstolen upphävde då domslutet från det 50 år gamla rättsfallet Roe mot Wade. Det har hittills inneburit att abort inom graviditetens första två tredjedelar varit en rättighet för kvinnor i hela USA.

Nu väntas närmare hälften av USA:s delstater införa lagar som antingen upphäver eller kraftigt begränsar aborträtten.

Stöder sexstrejk

Efter beskedet gick många ut på gatorna för att protestera. Under en protest i New York säger flera demonstranter till New York Post att de stöder en sexstrejk.

– Om du är en man som inte tänker göra en vasektomi, trots att det är reversibelt, och du inte tar till gatorna för att kämpa för mina rättigheter, förtjänar du inte att ha sex med mig, säger demonstranten Brianna Campbell till New York Post.

En annan demonstrant frågar varför sex är viktigare än kvinnors rättigheter.

– Varför skulle inte vi undanhålla det om vi alltid är oroliga över att de inte kommer sätta på sig en kondom, eller att de tar av den? säger Caroline Healey.

”Tvingas bära på tragedin”

Maya Demri, som berättar att hon utsatts för våldtäkt, säger till tidningen att kvinnor behöver göra ”allt i deras lagliga makt för att få sina rättigheter tillbaka”.

– Jag kan inte föreställa mig vad mina systrar i röda delstater (konservativa delstater, reds. anm.) kommer att göra om de blir gravida genom våldtäkt och inte bara tvingas bära på tragedin efter den värsta saken som hänt dem, men också bära det i kroppen i nio månader.

Uppmaningar till en nationell ”sexstrejk” har också fått fart på sociala medier efter HD-beslutet. Under lördagen trendade ordet ”avhållsamhet” (”abstinence” på engelska) på Twitter, enligt New York Post.

”Kvinnor har makten här. Inget mer sex tills aborträttigheter är federal lag”, skriver en användare.

