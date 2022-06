Uppmaningarna: Radera appar och använd kodord

Förra veckan kom beslutet från Högsta domstolen i USA om att den nästan 50 år gamla aborträtten, som funnits sedan 1973, tas bort. Det är nu upp till varje delstat att avgöra om abort är tillåtet, och redan samma dag som beslutet kom förbjöds abort i delar av landet.

Nu fylls sociala medier i USA av uppmaningar och tips till kvinnor, vad man bör göra och vad man bör undvika för att inte råka ut för juridiska konsekvenser vid en abort. Framför allt handlar tipsen om att radera appar där kvinnor lägger in data om sin menscykel, då dessa skulle kunna användas som bevis på att kvinnan blivit gravid och gjort abort. Men många menar att en sådan åtgärd inte är tillräcklig för att skydda sig.

”Vedervärdigt att kvinnor behöver tänka så”

En av dem är Doree Shafrir, poddare och skribent som bland annat skrivit om ämnen som digital teknik och kvinnofrågor. Hon menar att ytterligare en rad försiktighetsåtgärder krävs: att kvinnor inte ska använda sociala medier för att ordna med skjuts till aborter, att man ska använda mask om man vill gå med i protester, att man inte ska söka på internet efter var man kan göra en abort utan att använda VPN. Hon tipsar också om appar för krypterad kommunikation. Dessutom menar hon att det är viktigt att köpa sitt graviditetstest för kontanter för att inte lämna spår.

– Liksom de flesta jag känner är jag helt förstörd över att aborträtten tas bort. Även om jag var beredd så var det en chock att se beslutet bli verklighet. Och nu är det fullständigt galet och vedervärdigt att kvinnor behöver tänka på sin säkerhet på det här sättet, säger Doree Shafrir.

Hennes tweets på temat har fått närmare 40 000 delningar och 130 000 gillningar.

– Anledningen till att jag skrev om det här var att jag såg många informera om problemen med apparna som övervakar din cykel, men jag ville vara säker på att folk förstår att det inte är tillräckligt att radera sådana appar. Det finns en rad andra steg som man kan ta för att försöka hålla sig privat, särskilt om man bor i en delstat där abort förbjuds. Det är samma typ av råd som man ger till en visselblåsare som inte vill lämna några spår, säger Doree Shafrir.

Hon själv bor i Kalifornien, där abort även fortsatt är tillåtet, men ser hur kvinnors säkerhet sätts på spel runtom i landet.

Mitzi Rivas och dottern Maya Iribarren kramar om varandra under en demonstration för aborträtten. Foto: JOSIE LEPE / AP TT NYHETSBYRÅN

– Hela situationen är extrem. Vi rör oss tillbaka i utvecklingen, men när det kommer till teknik är vi inte där vi var på 1950-talet. Så vi är i ett läge där våra rättigheter tas ifrån oss samtidigt som det finns många sätta att övervaka oss på, säger Doree Shafrir.

Cynthia Soohoo är juridikprofessor vid The City University of New York School of Law, och har följt inlägg på sociala medier gällande kvinnors digitala säkerhetstänk kopplat till abort.

– Jag har sett detta och det är en korrekt farhåga som många har. Man har redan sett rättsfall där information från mobilen använts för att bevisa att personen försökte få information om abort till exempel. Så människor bör vara försiktiga, säger hon.

Kan användas som bevis

Frågan om digital säkerhet spänner över många olika fält, menar Cynthhia Soohoo.

– Det här handlar om vilket privatliv vi har sett till information som finns om oss, och i vilken utsträckning de som står för eventuella åtal kan få åtkomst till sådan data. Det är rimligt att vara försiktig. Det är i nuläget svårt för konsumenten att veta om ens data är säkra.

Vad är det för typ av information som skulle kunna användas som bevis?

– Det finns en hel del information som skulle kunna användas för att bevisa att du gjort en olaglig abort. Åklagaren kommer att titta efter tecken på att du varit gravid, till exempel genom appar där du följer din cykel, men också genom att lägga fram att du sökt på nätet efter hur man får tillgång till abortpiller. Allt det här är saker som kan användas för att bygga ett case emot dig, säger Cynthia Soohoo.

Men att det i praktiken kommer att dyka upp sådana rättsfall är ändå inte klart, menar hon.

– Det hela beror på hur rättsväsendet vill och kan använda sina resurser. Personligen tycker jag inte att det borde vara en prioritet att utreda om privatpersoner gjort en abort, men det finns åklagare som kan tänkas ge sig in i det här. Dessutom kan det bli civila åtal.

Kan det sättas politisk press på rättsväsendet?

– Ja, men politisk press kan gå åt båda håll. Det här är något som kan göra människor och väljare arga, säger Cynthia Soohoo.

Enligt en kartläggning som Washington Post har gjort visar att ett tiotal delstater redan har förbjudit abort, och att lika många troligtvis är på väg att ta samma beslut.

Nya trenden på TikTok ska hjälpa kvinnor