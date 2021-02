Uppgifter: Trump var svårt sjuk i covid-19

Den andra oktober förra året fördes Donald Trump till militärsjukhuset Walter Reed där han behandlades för covid-19. Drygt en vecka senare medverkade han i Fox News där han sa sig ”besegrat sjukdomen”.

– Jag har klarat det högsta testet och jag är i fantastisk form, sa Trump till tv-kanalen.

Fyra källor nära expresidenten uppger dock till New York Times att Trumps sjukdom var betydligt värre än vad som rapporterats tidigare. Bland annat ska Trumps blodsyresättning varit extremt låg vid ett tillfälle och han ska även ha drabbats av lungproblem som liknar de vid lunginflammation.

Enligt två källor ska läkarna övervägt att placera Trump i en respirator strax innan flytten till Walter Reed-sjukhuset.

Vägrade först besöka sjukhus

Trump uppges även ha varit motvillig till att läggas in på sjukhus trots flera uppmaningar från hans rådgivare – som bland annat fruktade att ”Secret Service” skulle tvingas bära ut honom ur Vita huset.

När Trump väl skrivits in på sjukhuset ska hans administration försökt spela ner situationens allvar via uttalanden om att han var på bättringsvägen – trots att han på grund av sin ålder och vikt var i riskgrupp. Bland annat sa Trumps läkare Sean P. Conley att blodsyresättningen var under kontroll och att presidenten inte behövde vårdas med syrgas.

När New York Times senare publicerade en artikel med uppgifter om att Trump vårdats med syrgas bekräftade Conley att så var fallet.

Conley ska även ha uppgett att Trump presterat bra på ett andningstest, ett så kallat spirometri-test, trots att flera medicinska skjutit ner testet som ”praktiskt taget meningslöst” för covid-patienter.

Erkänner missvisande uppgifter

Conley bekräftade senare att han förskönat Trumps hälsotillstånd.

– Jag ville inte ge någon information som kunde styra sjukdomsförloppet i en annan riktning, och genom att göra så, du vet, verkade det som vi försökte dölja något, vilket inte nödvändigtvis var sant, sa han i ett uttalande i oktober förra året.

Under sin sjukhusvistelse fick Trump en ”cocktail” av antikroppar som tagits fram av företaget Regeneron. Trump uppges ha sagt till sina rådgivare att han var ”beviset på att det fungerade”, men enligt en källa ska presidentens tilltro till cocktailen varit missvisande då medicinen tagits fram för att förhindra att en person behövde läggas in på sjukhus överhuvudtaget.

