Uppgifter: Så vill Ryssland ta Kiev

Under natten och den tidiga fredagsmorgonen har flera explosioner hörts i Ukrainas huvudstad Kiev.

”Robotattack mot Kiev fortsätter, just nu hörde jag två kraftiga explosioner”, skriver Anton Gerashchenko, rådgivare till Ukrainas inrikesminister, på Telegram.

Rysslands strategiska plan är att inta Kiev med pansarvagnar under fredagen. Det säger Anton Gerashchenko på fredagsmorgonen enligt Reuters.

Hela fredagsmorgonen har huvudstaden utsatts för robotattacker mot både militära och civila mål och Gerashchenko säger att fredagen kommer att bli ”den svåraste dagen” för Ukraina.

Enligt Ben Wallace, Storbritanniens försvarsminister, var Rysslands plan att ta hela Ukraina under krigets första dag men misslyckades. President Zelenskyj sa under fredagen att ryska styrkor stoppats från att avancera in i landet från så gott som alla håll.

Ryska trupper utanför Kiev

Ukrainas vice försvarsminister Oleksandr Polisjtjuk säger dock att ryska styrkor kan nå områden precis utanför Kiev under dagen. Enligt USA ska de ryska trupperna redan nu vara 32 kilometer utanför huvudstaden.

Kyiv Independent rapporterar om uppgifter från ukrainsk underrättelsetjänst som gör gällande att Rysslands mål är att överta regeringsmakten och tvinga fram ett fredsavtal.

För att uppnå sitt mål kommer Ryssland att sätta flera planer i verket, enligt uppgifterna som uppges komma från den ukrainska underrättelsetjänsten. Det kan handla om att attackerna runtom i landet, utanför Kiev, intensifieras för att dra ukrainska styrkor dit.

Eltillförseln och kommunikationsmöjligheterna från Kiev kan komma att strypas, enligt uppgifterna som Kyiv Independent rapporterar om. Officiella hemsidor i Ukraina kan utsättas för en cyberattack och myndighetsbyggnader kan försöka intas.

Svensktillverkade vapen

Till sitt försvar är de ukrainska försvarsstyrkorna utrustade med pansarvärnsrobotar från allierade länder. Bland annat har Storbritannien skickat svensktillverkade pansarrobotar.

President Volodymyr Zelenskyj riktar skarp kritik mot västvärlden som enligt honom bara tittar på.

– Den här morgonen är vi ensamma om att försvara vårt land. Precis som i går, så tittar världens mäktigaste styrkor på, sa den ukrainske presidenten under fredagsmorgonen.

Han har tidigare sagt att han och hans familj är Rysslands främsta måltavla.