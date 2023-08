Uppgifter: Ryssland slutar finansiera Wagnergruppen

”Sedan det misslyckade upproret i juni 2023 har den ryska staten infört åtgärder mot en del av Jevgenji Prigozjins affärsintressen. Det finns en realistisk möjlighet att Kreml inte längre finansierar gruppen”.

Så skriver det brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering på X, tidigare Twitter. I uppdateringen skriver de att Wagnergruppen tvingats dra ner på antalet soldater för att spara in på löner” i en tid med finansiell press”.

Kan finansieras av Belarusiska myndigheter

Enligt försvarsdepartementet är det mest troliga scenariot att Wagnergruppen nu kommer att finansieras av Belarus i stället.

Efter Jevgenji Prigozjins misslyckade upprorsförsök vid midsommar lämnade Wagnergruppen Ryssland och gick i exil i Belarus. På lördagen kom uppgifter om att Wagnersoldaterna kan komma att lämna Belarus inom kort.

Satellitbilder som Institute for the Study of War tagit del av visar hur mellan 500 och 600 soldater de senaste dagarna rört sig från Belarus till områden runt Krasnodar i Ryssland, vilket Expressen tidigare skrivit om.

”Anledningen kan vara att Belarus president Alexandr Lukasjenko vägrat att finansiera Wagner när han upptäckte att Ryssland inte tänkte göra det”, skriver forskargruppen Institute for the Study of War.

