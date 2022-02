Spänningarna fortsätter att öka mellan Ryssland och Ukraina. Under lördagen har Ukrainas militär uppgett att proryska separatister gjort flera brott mot vapenvilan i östra Ukraina.

Separatisterna har i sin tur ökat på sin propaganda om beskjutning från ukrainska styrkor. Bland annat uppger ryska statsmedia att en ukrainsk granat skjutits in på ryskt territorium.

På mindre än en månad har Ryssland ökat sin militära närvaro vid gränsen mot Ukraina.

Enligt USA ska det i dag finnas mellan 169 000 till 190 000 soldater vid gränsen, vilket är en markant ökning från den 30 januari då antalet låg kring 100 000.

I tisdags släppte den estniska underrättelsetjänsten i sin tur en rapport där uppskattar antalet till 150 000 trupper vid gränsen, varav 20 000 i grannlandet Belarus.

Under lördagskvällen uppgav Nato att alla tecken pekar mot en ”fullskalig” rysk attack mot Ukraina, rapporterade AFP.

USA:s president Joe Biden varnade redan under fredagskvällen för att underrättelseuppgifter gjort gällande att Ryssland kommer invadera under de kommande dagarna och då sikta in sig på huvudstaden.

– Vi tror att de kommer gå till direkt angrepp på Kiev, sa Biden under en pressträff.

Karta över Ukraina som visar städerna Luhansk och Donetsk i Donbass-regionen, där oroligheterna nu pågår, samt den av Ryssland annekterade Krimhalvön – ”Crimea” på engelska. Foto: Shutterstock

– Vår bedömning är att beslutet att angripa Ukraina troligen inte har fattas, men det kan ske vilket ögonblick som helst. Samtidigt så spelar tid och kostnader inte någon roll för trupperna runt Ukrainas gränser, Ryssland kan hålla kvar dem där länge, säger den estniska underrättelsetjänstchefen Mikk Marran till DN.

Marran säger även att Väst måste vara förberedda på ökad press från den Ryssland.

35 mål kartlagda

I den estniska underrättelserapporten redovisas även karta med över 35 mål i Ukraina som de säger att Ryssland kartlagt, bland annat flygbaser, militärhögkvarter och kärnkraftverk.

En källa inom Nato uppger till DN att om Ryssland kommer invadera Ukraina kommer de först att slå ut vissa strategiska mål för att störa det ukrainska försvaret.

– Det kan ske genom bekämpning med frambaserade helikoptrar, stridsflyg, markrobotar samt med kryssningsrobotar från Svarta havet, säger källan till tidningen.

– Därefter kan i ett tredje steg markförband sättas in där de behövs för att få bort regimen.

Förra fredagen kom likande uppgifter från USA om att Ryssland kan planera en två dagar lång flygbombning över Ukraina och sedan gå in med trupper. Enligt den varningen kan även flera cyberattacker komma att ske för att försvaga Ukrainas digitala infrastruktur.

Rysslands president Vladimir Putin har konsekvent nekat till att Ryssland planerar att invadera Ukraina.