Västerländska och ryska källor uppger att Vladimir Putin möter växande kritik för sin hantering av kriget i Ukraina.

Putin ska själv ha blivit direkt konfronterad av en person i presidentens innersta krets, uppger en källa inom USA:s underrättelsetjänst för Washington Post.

Personen ska bland annat ha lyft sitt missnöje med krigsinsatsen i Ukraina och tagit upp de misstag som begåtts av de ansvariga under invasionen.

– Sedan starten av ockupationen har vi sett en växande oro från ett antal personer i Putins inre krets, säger en västerländsk underrättelsetjänsteman till tidningen.

Kreml: ”Del av arbetsprocessen”

Kremls mångårige talesperson Dmitrij Peskov medger att det förekommit meningsskiljaktigheter hos ryska ledare gällande beslutet att införa mobilisering, men han förnekar att det skulle handla om någon intern splittring.

– Allt detta är en vanlig del av arbetsprocessen, det är inte ett tecken på någon splittring, säger han till tidningen.

Washingtonbaserade tankesmedjan Institute for the Study of War tar också upp uppgifterna om sprickorna i Kreml i lördagens rapport om kriget i Ukraina. Men ISW har inte kunnat verifiera uppgifterna från Washington Post.

Enligt Washington Post är Putins innersta krets väldigt liten och består främst av kolleger från presidentens tid som KGB-officer och tiden som rådgivare till borgmästaren i Sankt Petersburg på 90-talet efter Sovjetunionens kollaps.

LÄS MER: Premium Ryssarna kan inte längre känna sig säkra på Krim

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina

Bidens skarpa varning: ”Armageddon”