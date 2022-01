Uppgifter om drönare vid Forsmark – polisinsats

För tredje gången på fyra dagar har polisen kallats till kärnkraftsanläggningen Forsmark.

– Vi är på plats där just nu och utreder en eventuell drönarobservation, bekräftar Tobias Ahlén-Svalbro, presstalesperson vid polisen i region Mitt.

Polisen kan i nuläget inte bekräfta om det flugit en drönare över anläggningen. Patruller har varit på plats sedan 17-tiden och arbetar nu med informationsinsamling.

Enligt uppgifter till Expressen har en polishelikopter skickats till platsen. Tobias Ahlén-Svalbro kan inte bekräfta uppgiften, utan säger att det just nu är oklart om en helikopter skickats.

Flera larm även i Storstockholm

Under måndagen fick polisen i Stockholm in flera larm och observationer om drönare runtom i Storstockholm. Polisen bekräftar att det även under tisdagen kommit in samtal.

Enligt uppgifter till Expressen ska en drönare ha setts kring riksdagen så sent som vid 18.30-tiden.

– Under de senaste dygnen, det gäller även i dag, har det gjorts observationer av drönare i region Stockholm. Det har upprättats ett par anmälningar om brott mot luftfartslagen eller brott mot skyddslagen om man rör sig över skyddsobjekt, säger Anders Bryngelsson, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Uppgifter om vingdrönare i Nacka

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska fyra stora vingdrönare ha setts i Nacka, varpå flygtrafiken på Bromma flygplats dirigerats om.

Det vill Anders Bryngelsson inte kommentera. Han säger dock att drönare inte är ovanliga i Stockholmsområdet, och att alla larm utreds.

Efter den senaste tidens stora mängd samtal undersöker polisen även om det finns några samband.

– Vi arbetar med att samordna de här ärendena och se om det finns något samband, och om det finns en eller flera drönare, säger Anders Bryngelsson.

