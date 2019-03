I sista stund tvingades Thomas Markle ställa in sin resa till Storbritannien.

Därmed gick han miste om sin dotter Meghans bröllop med prins Harry som ägde rum i maj 2018.

Därefter har bråket mellan fadern och dottern knappast undgått någon. Till slut skickade Meghan ett brev till sin pappa där hon vädjade till honom att ”sluta ljuga”.

”Om du älskar mig, som du säger i tidningarna att du gör, snälla sluta. Snälla låt oss leva våra liv i fred. Snälla sluta ljuga, snälla sluta skapa så mycket smärta, snälla sluta exploatera min relation till min man...”, skrev hon i brevet som Daily Mail tagit del av.

Uppgifter: Meghan vill försonas med sin familj

Relationen till hennes styvsyster Samantha har samtidigt inte varit mycket bättre.

I dokumentären ”Meghan and the Markles: A Family at War” sade Samantha att hertiginnan Meghan ”inte har ett hjärta”.

– Brustet hjärta? Nej, hans hjärta är förstört. Hon kan inte göra sig själv till offer här, sade systern enligt Mirror.

Meghan har inte träffat sin familj sedan hon gifte sig med prins Harry.



Men nu kan familjen vara på väg att försonas.

Daily Mail rapporterar att Meghan vill träffa både sin pappa Thomas och styvsystern Samantha.

– Meghan hoppas och ber för att barnet ska föra hennes familj samman igen, säger en källa till tidningen.

Meghan väntar sitt första barn i april

Det är i april som Meghan är planerad att föda sitt första barn när hon tillsammans med prins Harry blir förälder för första gången.

Meghan vill då, enligt uppgifterna, att både pappan och systern ska få trädda deras nyfödda barn.

Paret har fortfarande inte gått ut offentligt om vilket kön det rör sig om.