På måndagen ska den nya lagen som brittiska parlamentet röstade igenom förra veckan undertecknas av drottningen, och därmed träda i kraft. Lagen lades fram av oppositionen och är till för att tvinga Boris Johnson att begära förlängd utträdestid om ett framröstat avtal inte har klubbats. I nuläget är utträdet satt till sista oktober, och ett avtal måste finnas på plats innan den 19 oktober.

Men redan nu planerar Johnson sitt motdrag mot lagen, rapporterar The Telegraph med hänvisning till uppgifter. Sent under söndagen ska Johnsons rådgivare ha suttit i möte för att diskutera hur man ska gå vidare, och enligt Telegraph har nu en plan mejslats fram och är under allvarligt övervägande.

Vill skicka flera dokument till EU

Enligt tidningen vill Johnson kringgå nya lagen på laglig väg – genom att skicka dokument till EU. Den nya lagen kräver att ett förskrivet brev skickas till EU där man begär förlängning – men det hindrar inte att man skickar flera dokument.

– Innebär det att premiärministern stoppas från att skicka andra dokument till EU? Jag tror inte att det gör det, säger en regeringskälla till Telegraph.

LÄS MER: Boris Johnsons bror lämnar regeringen

Tolkningen innebär att man då samtidigt vill skicka med ett dokument som säger att Storbritannien inte alls vill se en förlängning av utträdestiden.

Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian har enligt BBC sagt att han inte skulle kunna godkänna en förlängd brexittid ”under rådande omständigheter”.

Ska rösta om nyval

Som en av de sista åtgärderna innan det brittiska parlamentet stängs ner i flera veckor ska parlamentet på måndagen återigen rösta om Johnsons förslag att pressa fram ett nyval snabbare än planerat.

Men förslaget väntas bli nedröstat ner av oppositionen – precis som förra gången man röstade om förslaget.