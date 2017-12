På flera bilder på sociala medier visas en kropp som sägs vara Ali Abdullah Saleh, mannen som var president för Jemen i 33år.

Uppgifterna gick under måndagen isär om den tidigare presidentens bil hade stoppats av en soldat med granatkastare eller om han fallit för prickskyttar. Nu sprider sig skräcken för att inbördeskriget ska gå in i en ny och ännu våldsammare fas:

– I går natt bombades det sköts det hela natten överallt. Det var både handeldvapen och flygplansbombningar, säger Soumaya Beltifia till Expressen över WhatsApp. Hon arbetar för det internationella röda korset i Sanaa.

– Folk vågar inte längre gå ut på gatorna av rädsla för att dö. Samtidigt börjar bränsle till generatorerna ta slut, berättar hon.

Brandmän bekämpar en brand nära Ali Abdullah Salehs bostad. Foto: HANI MOHAMMED / AP TT NYHETSBYRÅN

Total blockad av norra Jemen

För en månad sedan sköts en Scudliknande missil mot inrikesterminalen på Riyads flygplats i Saudiarabien.

Det visade att huthirebellerna hade större slagkraft än vad många tidigare trott. Reaktionen från Saudiarabien blev en nästan total blockad av norra Jemen.

Sedan 2015 var den tidigare presidenten allierad med huthirebellerna som kämpar mot den saudiledda koalitionen. Koaltionen av huthirebeller och Salehanhängare har sedan ett par år hållit den norra delen Jemen. Sedan länge har ingen lyckats ändra frontlinjerna nämnvärt.

I söder styr officiellt president Mansur Hadi. I verkligheten är södra Jemen i upplösning mellan en myriad av olika falanger och stammar.

Under tiden har civilbefolkningen fått utstå koleraepidemier, bomber och skyhöga matpriser. Norra delen av landet är under blockad av den saudiledda koalitionen. Viss humanitära hjälpsändningar släpps nu in.

– Men det väger inte upp mot den kommersiella blockaden. Folk måste äta och värma sig, säger Soumaya Beltifia.

Rebeller vaktar en gata som leder fram till tidigare diktatorn Ali Abdullah Salehs bostad. Foto: YAHYA ARHAB / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Överlevde mordförsök – avsattes

Huthirebellerna med rötter i norra Jemen representerar en form av shiaislam. I Saudiarabiens ögon är de marionetter i Irans händer. Det berättigar enligt den saudiledda koalitionen de brutala bombningarna som Jemens befolkning utsätts för sedan flera år.

Ali Abdullah Saleh avsattes 2012 efter att redan då ha överlevt ett mordförsök. När hans efterträdare Hadi tog över den formella presidentmakten så allierade sig ex-diktatorn Saleh med huthirebellerna och hjälpte dem att inta huvudstaden Sanaa.

För många var den alliansen som att blanda vatten och olja. Saleh har under sin tid som president redan krigat mot huthirebeller ett halvdussin gånger. Strider i vilka 10 000-tals människor har omkommit, mest civila.

För ett par dagar sedan gick ex-presidentens trupper till attack mot sina allierade. De uppgav ha tagit flera viktiga centra i Sanaa. Samtidigt gjorde ex-presidenten en invit till Saudiarabien om att ”vända blad”, det vill säga alliera sig med honom mot huthirebellerna.