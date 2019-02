Mediesverige har väntat på besked om vem som ska ta över krisdrabbade Mittmedia, som med 1 300 anställda varav nästan hälften journalister riskerar att hamna på obestånd om inte en ny ägare tar vid. ”Avgörandet närmar sig – Mittmedias köpare väntas presenteras under fredagen”, skrev branschbevakningssajten Medievärlden i går.

Nu skriver Medievärlden, som ägs av Bonnier att det är just Bonnier som kommit överens med Mittmedias ägare Nya Stiftelsen Gefle Dagblad samt Stiftelsen Pressorganisation om förvärvet. Enligt Medievärlden kommer ett pressmeddelande att skickas ut klockan 13, Medievärlden skriver också att Bonniers fackklubbar ska informeras kring lunchtid och samma uppgifter har tidningen Journalisten.

Men när Expressen når familjen Bonniers företrädare Carl-Johan Bonnier på telefon vid halvtolv på fredagen vill han inte kommentera uppgifterna:

– Jag kan inte ge några kommentarer till det utan då får ni vänta till klockan ett, säger han.

Bengt Braun, ordförande för Bonnier Holding, är lika fåordig:

– Det pågår rykten om det, men jag kan inte kommentera någonting. Om och när det blir klart så kommer det gå ut information om det, men innan något sådant sker vill jag inte kommentera ryktena, säger han.

Mittmedia – 28 lokaltidningar

Här är några av titlarna Bonnier vill ta över: Örnsköldsviks Allehanda, Bärgslagsbladet, Arbetarbladet i Gefle, Arboga Tidning, Avesta Tidning, Västmanlands Läns Tidning, Fagersta-Posten, Sala Allehanda, Falu Kuriren, Borlänge Tidning, Nya Ludvika Tidning, Mora Tidning, Södra Dalarnes Tidning, Ljusnan, Ljusdals-Posten, Hudiksvalls Tidning, Söderhamns-Kuriren, Hela Hälsingland, Länstidningen Östersund, Nerikes Allehanda, Norrtelje Tidning, Östersunds-Posten och Dala-Demokraten.

Mittmedia är enligt uppgifter i branschmedier i kris. ”Mittmedia har stora ekonomiska problem”, skriver Medievärlden i dag. Mittmedias ledning har förnekat att pengarna inte räcker till personalens löner, men utan en ny ägare, och kraftiga besparingar, går Mittmedia sannolikt i konkurs i år.

Medieanalytikern Robert Rosén, tidigare chefredaktör GD och expert på Mittmedia på “Utkiksbloggen”, medverkar på fredagsförmiddagen i Expressen TV.

Om Medievärlden och Journalisten har rätt i sina uppgifter – vad betyder det för MittMedia?

– I första hand att koncernen förhoppningsvis räddas. Den befinner sig nära konkurs på grund av sina finansiella problem, säger Rosén.

Medieanalytikern Robert Rosén medverkade i Expressen TV på fredagsförmiddagen. Foto: Expressen TV

Bonnier tillsammans med Mittmedia skulle innebära ett stort medieföretag utan dess like, förklarar han. Rosén menar att det skulle vara märkligt om Konkurrensverket inte har några funderingar.

– Det är ingen lätt operation de inleder. Man räknar med att flera hundra miljoner krävs för att få det på fötter.

Hur stor risk är det här köpet för Bonnier?

– Jag tänkte tanken för en stund sedan att frågan är vad detta kan leda till. Förhoppningsvis något bra, att man kan rädda tidningarna på alla vis. Samtidigt finns en viss risk. Bonnier anses inte vara de bästa i världen på lokaltidningsjournalistik.

Robert Rosén beskriver vikten av att rädda lokaltidningarna som ”helt avgörande”.

– Skulle Mittmedia gå i konkurs eller läggas ner och dessa trettiotal tidningar gå i graven tror jag vi skulle få en politisk debatt som jag inte ens vågar gissa hur den skulle gå eller sluta. Det är oerhört viktigt att man räddar huvuddelen av verksamheten, säger han.

Medievärlden: Så ska Bonnier spara

Den eventuella försäljningen till Bonnier räddar utgivningen av de 28 lokaltidningarna, men Medievärlden skriver i dag också:

”Enligt Medievärldens uppgifter planerar Bonnier att spara in genom att göra sig av med chefer och annan överbyggnad men behålla den redaktionella styrkan. Det ska, enligt uppgifter, krävas besparingar på 250 miljoner svenska kronor för att få koncernen på fötter igen.”

Utkiksbloggen, som skrivs av Gefle Dagblads förre chefredaktör Robert Rosén, och Medievärlden har flera gånger pekat ut norska Polaris Media och Bonnier som inblandade i den budstrid som pågått om Mittmedia. Polaris Media ägs till nästan 30 procent av Schibsted – som ger ut bland annat Aftonbladet och Svenska Dagbladet – och till nästan lika mycket av NWT-gruppen. NWT ägs av familjen Ander och ger ut bland annat Nya Wermlands-Tidningen.

Så vill Bonnier News driva Mittmedia

Polaris Media, NWT-gruppen och Västerbottens-Kuriren lämnade ett gemensamt bud till Mittmedia, men enligt Medievärlden blir det alltså Bonnier som köper. Just nu granskar konkurrensverket om Telia Company AB får köpa Bonnier Broadcasting med bland annat kanalerna TV4 och C More. Det 9-miljardersförvärvet blir, om det tillåts, Sveriges största medieaffär någonsin. Också Mittmedia-köpet måste godkännas av konkurrensmyndigheten, på grund av Bonniers dominerande ställning inom svensk dagspress.

Det är Bonnier News, ett självständigt dotterbolag inom Bonnier, som vill driva Mittmedia i samarbete med koncerns övriga svenska dagstidningar Expressen, Dagens Nyheter, Dagens industri, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Någon köpeskilling betalas knappast, men köparen väntas erbjuda de nuvarande ägarstiftelserna någon form av ersättning samt inflytande över de liberala ledarsidorna, som när LO tidigare sålde Aftonbladet eller när Centerpartier sålde sina många lokaltidningar.

Familjen Bonniers dagstidningar har historiskt haft liberala ledarsidor, men med Mittmedia följer flera titlar som är socialdemokratiska och centerpartistiska.

Expressen söker Bengt Ottosson, ordförande Mittmedia, Anders Eriksson, vd för Bonnier News och Tomas Franzén, ordförande för Bonnier News, för en kommentar.