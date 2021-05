Unika listan: Så rankas svenska coronaexperter

Forskare står mot forskare och tidigare vänner och kolleger har i vissa fall förvandlats till bittra fiender i den infekterade debatten om hur Sverige och våra ansvariga myndigheter har agerat under Covid-19-pandemin.

Till skillnad från hur det brukar vara inom den akademiska världen så pågår striderna inför öppen ridå, på bästa sändningstid i Aktuellt och Studio Ett, i sociala medier och på debattsidor.

”De 22 forskarna” talade i sin debattartikel i DN för ett år sedan om ”tjänstemän, som hittills inte visat prov på någon talang att vare sig förutspå eller begränsa den utveckling vi nu lever med” – och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sade i Ekots lördagsintervju att kritikernas tankar om pandemihanteringen inte var mer värda ”än när Enok Sarri spår väder i abborrmagar”.

Anders Tegnell förklarade att de 22 forskarna hade ”totalt fel”. Och de har kallats för ”hobbyepidemiologer” och ”en skam för Sverige” och påståtts vilja destabilisera myndigheterna och försöka vinna fördelar i kampen om anslag.

Några av de kritiska professorerna anklagar å sin sida de ansvariga för att ”den speciella coronastrategi som Sverige, som enda land i världen har försvurit sig åt” lett till ”mycket lidande och död”.

Bägge lägren vittnar om hat och hot från allmänheten som följt ordväxlingen: Flera i ledningen för Folkhälsomyndigheten behöver numera polisskydd, medan forskande coronastrategikritiker berättar att de fått mejl till sina överordnade om att de borde sparkas, blivit kallade landsförrädare eller till och med känt sig tvungna att flytta utomlands.

Även oberoende forskare som vetenskapskommunikatören Emma Frans säger sig få hatiska reaktioner. Hon kallar Media Watchdogs of Sweden, ”Mewas”, för ”ett hot mot demokratin”. Detta sedan Vetenskapsradion avslöjat att det i ”Mewas” dolda Facebookgrupp med omkring 200 medlemmar med akademiker, opinionsbildare och forskare vid svenska universitet – där även några av ”de 22 forskarna” fanns med – dragits paralleller till brott mot mänskligheten och nazismen.

Men vad är egentligen sant om forskarna som syns och hörs i debatten? Vilka kan man lita på? Och vilka väger tyngst?

Ett sätt att försöka bedöma detta är att titta på hur många vetenskapliga artiklar forskarna har publicerat, i vilka sammanhang och hur citerade de är, så kallad ”bibliometri”.

Forskningsexperten Ulf Sandström har för Expressens räkning kört 45 av de forskare som uttalat sig mest i coronadebatten i den analysmodell som han under mångårig forskning arbetat fram.

Ulf Sandström är docent vid Linköpings universitet, har tidigare varit har tidigare varit gästprofessor vid Kungliga Tekniska högskolan och Örebro universitet och driver nu efter sin pensionering ett EU-finansierat projekt om forskning om forskning. Den modell han använder tillkom i samarbete med professor Agnes Wold, utgår från data från ”Web of Science” och viktar dels hur citerade forskarna är och dels inom vilka områden de har publicerats.

Ulf Sandströms genomgång visar att ”Team Olsen” – kritikerna till Folkhälsomyndighetens sätt att hantera pandemin – har flera personer i den yttersta toppen. Tendensen har varit den samma under de senaste 18 åren som Sandström tittat på, även om siffrorna i den här sammanställningen avser vetenskapliga artiklar från åren 2015-2018.

Forskningsexpertens data visar också att Anders Tegnells uttalande i BBC Hard Talk i fjol om att ”de 22 forskarna” ”inte är våra ledande forskare i fältet” inte stämmer.

I föreningen ”Vetenskapsforum Covid-19”, som de 22 forskarna bildade förra våren då ytterligare 16 forskare anslöt till den falang som ifrågasätter Sveriges beredskap och strategier, finns tre professorer som tillhör topp en procent av forskarna i landet och alltså ingår i skaran av Sveriges 575 bästa forskare alla kategorier.

– Emil J. Bergholtz, Leif Bjermer och Jonas Frisén är i egenskap av topp en procent med och sätter avtryck och flyttar forskningsfronterna, säger Ulf Sandström.

Därtill kommer ytterligare sju forskare i ”Team Björn Olsen” som räknas till topp två-tre procent:

■ Nele Brusselaers , docent i klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, Joacim Rocklöv, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och Jan Lötvall, professor i klinisk allergologi, Göteborgs universitet, tillhör alla topp två procent.

■ Göteborgs universitets-professorerna Andrew Ewing och Gunnar Steineck, överläkaren och Uppsala universitets-professorn Björn Olsen och Umeå universitets-professorn Thomas Sandström rankas som topp tre procent.

”Team Olsens” (”Lag Vetenskapsforum Covid-19:s”) vetenskapliga meriter, grundat på docent Ulf Sandströms analysmodell och data från ”Web of Science” med vetenskapliga artiklar från 2015-2018. Till ”Team Olsen” räknas medlemmarna i ”Vetenskapsforum Covid 19”:s styrgrupp, samt Joacim Rocklöv. Några av ”Vetenskapsforum Covid-19”-medlemmarna har inte publicerat sig i sådana tidskrifter som finns på ”Web of Science”, varför de inte är med i rankningen.

Till ”Team Olsen” räknas medlemmar i ”Vetenskapsforum Covid-19” samt Joacim Rocklöv som liksom föreningen uttalat kritik mot den officiella coronastrategin. Vissa av forskarna i ”Vetenskapsforum Covid-19” har inte publicerat sig i tidskrifter som ingår i ”Web of Science” och de finns därför inte med i den här sammanställningen):

Högst upp bland Folkhälsomyndighetens ansikten utåt placerar sig biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten, på topp 20 procent, tätt följd av avdelningschefen för laborativa bakterieövervakningen, Sara Byfors (topp 21 procent).

Karin Tegmark Wisell, som är avdelningschef för Folkhälsomyndighetens avdelning för mikrobiologi, rankas som topp 29 procent, tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke som topp 40 procent och nuvarande dito Anders Tegnell hamnar så långt ner på listan som topp 49 procent.

– Det är logiskt att som myndighetschef landa i det intervallet om man är inne och nosar på forskningen för att hänga med i vad som händer, men inte har möjlighet att ägna sig åt forskningen på heltid, förklarar Ulf Sandström.

”Team Tegnells” vetenskapliga meriter, grundat på docent Ulf Sandströms analysmodell och data från ”Web of Science” med vetenskapliga artiklar från 2015-2018. Till ”Team Tegnell” räknas företrädare för Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Johan Carlson finns inte med i sammanställningen. Han har visserligen skrivit tre vetenskapliga artiklar efter år 2000, men han är inte längre aktiv som forskare.

När Expressen ber Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten att kommentera ”Team Tegnells” – det vill säga företrädare för Folkhälsomyndighetens – rankning blir svaret från myndighetens pressekreterare Hanna Holmquist Karlsson:

– Folkhälsomyndigheten avstår att kommentera dessa listor med uppgifter om antal vetenskapliga publiceringar från chefer på Folkhälsomyndigheten och från andra personer. Folkhälsomyndigheten arbetar intensivt med uppdraget att hantera pandemin och det görs med hjälp av den breda kunskapsbas som utgörs av anställda på myndigheten, där ingår till exempel 160 disputerade forskare och ett stort antal erfarna och kvalificerade medarbetare inom vitt skilda områden. Dialogen med andra myndigheter och ett stort antal experter och forskare både i Sverige och utomlands är också en del av uppdraget. Folkhälsomyndigheten har heller inte som uppdrag att forska utöver det som krävs för uppdraget inom smittskyddsområdet, det är ännu ett skäl till att det inte går att dra några slutsatser baserat på antal artiklar publicerade i vetenskaplig tidskrift.

Anders Tegnell vill heller inte säga något om sitt tidigare uttalande om att de 22 forskarna som kritiserade Folkhälsomyndigheten på DN-debatt ”inte är våra ledande forskare i fältet”, nu när docent Ulf Sandströms siffror visar hur högt rankade professorerna är.

Tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke skrev i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet för ett år sedan att ”det osäkra kunskapsläget medför att fältet är fritt för olika forskare att i debatten föra fram synpunkter på hur pandemin bäst bekämpas. Det är viktigt att dessa forskare håller sig inom sina expertområden, vare sig det gäller virus eller ekonomi – utanför dessa områden är de lika mycket amatörer som alla andra”. Detta vill Giesecke i dagsläget inte kommentera.

Också här tycker forskningsexperten Ulf Sandström att kritiken är orättvis.

– ”Team Olsen” är en väldigt stark grupp. Tillsammans har dessa forskare från såväl medicinarvärlden som den samhällsvetenskapliga läst och diskuterat otaliga vetenskapliga artiklar och haft högt i tak på möten man håller flera gånger i månaden. De skaffar sig därigenom goda förutsättningar att vara en kraft som det finns all anledning att lyssna på.

Några pensionerade professorer är inte längre aktiva forskare och rankas därför lågt i genomgången, men kan, enligt Ulf Sandström, ändå bidra med mycket i kraft av det de lärt sig under år av forskning.

– Anders Wahlin, professor emeritus i hematologi vid Umeå universitet, tillhörde till exempel topp två procent år 2008-2011 och Anders Vahlne har tagit fram viktiga hiv-mediciner.

Ulf Sandström fortsätter:

– Folkhälsomyndigheten borde tvärtom inspireras av mångsidigheten i en sådan konstellation och själva ha mer kompetens inom samhällsvetenskaperna för att bättre få uppfattningar om hur vetenskap och samhälle interagerar med varandra.

Claudia Hanson är docent i global folkhälsa på Karolinska institutet och rankas enligt Ulf Sandströms analysmodell som topp fem procent av landets forskare. Hon är med i ”Vetenskapsforum Covid-19 och menar att det är viktigt att inte bara den yppersta forskningseliten ska få uttala sig.

– I en demokrati måste varje person i samhället vara tillåten att höja rösten, oavsett utbildningsnivå, social status eller andra bakgrundsfaktorer, säger hon.

Den största skillnaden mellan de två falangerna – de som jobbar på Folkhälsomyndigheten respektive ”Vetenskapsforum Covid-19” – är dock inte de vetenskapliga meriterna utan synen på hur forskning ska tolkas, förstås och användas i samhället, enligt forskningsexperten Ulf Sandström.

– Anders Tegnell representerar en myndighet och är försiktig med forskningsresultat. Det krävs artiklar på exakt det han ska uttala sig om för att han ska våga säga något bestämt. ”Team Olsen” har ett annat forskningstemperament och menar att man utifrån ett stort antal vetenskapliga artiklar som pekar i en viss riktning och utifrån samlad erfarenhet vågar föreslå åtgärder som inte ännu är genomtröskade av forskning, säger Sandström.

Författaren Johan Frostegård, professor och överläkare vid Karolinska institutet och rankad som topp nio procent för den senaste perioden och topp en procent föregående mätperiod, tror att skillnaderna i synsättet på coronaviruset säger något om hur forskning kan vara när något nytt som Covid-19 dyker upp och mycket står på spel.

– Det är mycket vi inte vet och ibland blir diskussionen polariserad i vetenskapen. Efter en längre tid brukar en hygglig konsensus uppstå, men det kan dröja. Ett stort problem är prestige och låsta positioner. Forskare är ofta mycket mer av känslomänniskor än många tänker sig och olika typer av personliga faktorer och relationer kan också spela in, menar KI-professorn, som även är författare och uppfinnare.

Fotnot: Folkhälsomyndigheten tillsatte förra våren (med anledning av den pågående pandemin med Covid-19) en referensgrupp med externa experter, som ett komplement till den expertis som finns på myndigheten. I denna grupp ingår Tomas Bergström, professor klinisk mikrobiologi, överläkare, Blenda Böttiger, specialist i klinisk virologi, överläkare, Hans Fredlund, docent och f.d. smittskyddsläkare, Anders Lindberg, f.d. smittskyddsläkare, Magnus Lindh, professor klinisk virologi och Anders Sönnerborg, professor klinisk virologi.

Fakta / Så gjordes rankningen

■ Docenten och forskningsexperten Ulf Sandström har kört 45 av de forskare som synts mest i coronadebatten i den analysmodell som utgår från data från ”Web of Science” och som Sandström under mångårig forskning arbetat fram för att vikta hur citerade forskarna är och i vilka områden de publicerat sig.

■ Analysmodellen har Ulf Sandström utarbetat tillsammans med professor Agnes Wold i den vetenskapliga publikationen: ”Centres of excellence: reward for gender or top-level research?”

■ Kolumnen ”p-modell” är ett mått på hur publicerad forskaren är och det viktas bland annat utifrån hur många medförfattare det är till en artikel. Det är bara vetenskapliga artiklar som ingår i ansedda internationella tidskrifter som räknas. Flera forskare kan ha publicerat sig i lokala och regionala tidskrifter utan att det tas med i denna beräkning. Måttet antal papers som varje forskare skrivit 2015-2018 utgår alltså från hur många vetenskapliga artiklar de har producerat som är internationellt gångbara och giltiga i ”Web of Science”

■ Rankningen fungerar oavsett inom vilket område forskarna är aktiva. Det kallas fältnormalisering. I varje procent ingår förutom medicin även andra ämnesområden: naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknikforskning.

■ Topp en procent betyder att man tillhör de 575 mest meriterade forskarna i landet, topp två procent innebär placering 576- 1 150, topp tre procent betyder placering 1 151- 1725, topp fyra procent motsvarar placering 1 726-2 300, topp fem procent innebär placering 2 301-2 875, topp 6-10 procent betyder placering 2 876-5 750, topp 11-25 procent motsvarar placering 5 751-14 375, topp 26-50 procent innebär placering 14 376-28 750 och topp 51-100 procent betyder placering 28 751-57 500.

■ ”De sex procent i toppen av rankingen gör hälften av den samlade svenska forskningen. Dessa forskare är verkligen i toppen av vad Sverige visar upp av forskning”, förklarar Ulf Sandström.

■ I tabellen visas data för åren 2015-2018, men Sandström har även kört forskarnas namn så långt tillbaka som till år 2000 för att se om vissa rankats högre innan de blev seniorprofessorer.

■ I Sandströms analysmodell ingår namn på 57 500 personer som publicerat sig på vetenskapliga artiklar med svensk anknytning.

■ ”Team Olsen” utgörs av forskarna i föreningen ”Vetenskapsforum Covid-19”, som skrivit debattartiklar och kritiserat den svenska coronastrategin. Dit räknas också professor Joacim Rocklöv, som stått på den sidan i debatten. I ”Team Tegnell” finns företrädare från Folkhälsomyndigheten.

