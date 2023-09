Ungerns nya Nato-krav på Ulf Kristersson

I helgen uttalade sig Turkiets president Erdogan återigen negativt om Sveriges Nato-ansökan. Kritiken då gällde att Sverige, enligt honom, inte uppfyller sina åtaganden i den överenskommelse man träffade tidigare i år.

– De blundar för terroristaktiviteter på Stockholms gator. Och det kan såklart inte tolereras, sa Erdogan bland annat.

Nu kräver Ungerns regering att statsminister Ulf Kristersson eller utrikesminister Tobias Billström besöker landet innan ett godkännande av den svenska Nato-ansökan kan bli aktuell. Det säger en högt uppsatt ungersk regeringsföreträdare till Radio Free Europe, enligt Ekot.

Men statsminister Ulf Kristersson tar lugnt på de nya utspelen från de två länder som stått i vägen för ett svenskt medlemskap hittills.

– Vi gjorde en överenskommelse kring Natomedlemskapet i Vilnius och jag känner mig väldigt trygg med att den överenskommelsen gäller, säger han till SVT.

Klipp från UR sprids i Ungern

Kristersson befinner sig just nu i New York för FN:s generalförsamlings öppnande. Statsministern hoppas att han får möjlighet att tala med Erdogan under mötet.

– Vi sitter nära varandra i salen.

Det ungerska utspelet kommer efter att ett gammalt videoklipp från UR, där demokratin i Ungern ifrågasätts, fått stor spridning i landet. I ett protestbrev till Billström varnade den ungerska regering för att det kan få konsekvenser för Sveriges inträde i alliansen.

”Jag förmodar att du förstår motsägelsen i at du uppmanar våra parlamentariker att ratificera ert inträde i Nato, samtidigt som ni fortsätter anklaga dem för att montera ned den ungerska demokratin”, skrev utrikesminister Péter Szijjártó i brevet.

Billström: Har pratat med Turkiet