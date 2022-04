Påskhelgen överskuggades av nyhetsrapporteringen kring våldsamma upplopp, stenkastning och skadade poliser till följd av högerextreme Rasmus Paludans besök i Sverige.

Paludans besök i Örebro skulle till en början utspela sig i förorten Vivalla, men förflyttades till Sveaparken söder om centrala Örebro bara någon timme innan sammankomsten.

Strax efter manifestationen började förlorade polisen kontroll över läget och upploppet som uppstod slutade upp med att bland annat fyra polisbussar brändes upp och tolv poliser skadades.

Vivallas planer inför manifestationen

Samtidigt som det våldsamma upploppet pågick i Sveaparken, hölls en fredlig manifestation i Folkets hus i Vivalla.

Khalid Mohammed, marknadschef och en av grundarna av den lokala ungdomsföreningen For The People, berättar att syftet med tillställningen var att motarbeta hatet och våldsamheterna.

– Vi uppmanade folk till att inte närvara vid manifestationen. I stället höll vi i en egen tillställning där vi bjöd in alla i Örebro som visade sitt stöd för muslimerna och var emot koranbränningen. Det dök upp privatpersoner, representanter från olika aktörer och boende i Vivalla. Vi satt ned, fikade och diskuterade läget, säger Khalid Mohammed.

Därefter delade ungdomarna ut blommor till invånarna i Vivalla för att sprida kärlek i området.

Ungdomarnas initiativ

Hani Bilal, ordförande för For The People, berättar att han var på plats under upploppet. När hans sällskap försökte hjälpa poliserna blev de dock stoppade av polisen på grund av den höga skaderisken.

De valde då att lämna parken. Men när de återvände möttes de av en park full av skräp, stenar och uppbrända polisbilar.

Ungdomarna samlades vid Sveaparken på söndagsmorgonen för att städa upp efter det våldsamma upploppet under långfredagen. Foto: Privat Ungdomarna städarna i cirka två timmar innan de började knacka på hos de boende. Foto: Privat Hani Bilal och hans vänner tog även tiden att ge blommor till polisen under söndagen. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Hani fick då idén om att de borde städa upp för att kunna ge tillbaka till de som bor runtomkring parken. Men då det fortfarande fanns en del polismaterial och kravallstängsel i parken, valde de att vänta tills polisen samlat in det.

Två dagar senare, på söndagsmorgonen, samlades tolv ungdomar från Vivalla för att städa upp. De plockade upp allt skräp, la tillbaka bänkar som slängts bort och knackade sedan på hos familjer i området.

– Vi gav de blommor och choklad. Vi började även diskutera händelsen tillsammans, säger Hani Bilal.

De kom fram till att de alla var emot både våldet från motdemonstranterna och koranbränningen i sig.

– Vi tycker att det är viktigt att man ska skydda alla heliga skrifter och symboler, vilken religion det än tillhör. Ingen ska behöva känna sig kränkt eller förtryckt. Men jag som själv är muslim kände mig väldigt kränkt av koranbränningen då min religion är en stor del av min identitet, säger Hani.

”Lovvärt och fint att se”

John Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro kommun, berömmer ungdomarna i Vivalla för deras initiativ.

– De har ingen skuld eller ansvar överhuvudtaget att städa upp efter andra. Men det var så himla lovvärt och fint att se. Jag blir väldigt glad över den kraft som finns inneboende hos ungdomarna i Vivalla. De visar att de står upp för alla människors lika värde, polisen och rättsamhället, säger Johansson.

Trots succén menar Khalid Mohammed att det krävs ett större arbete och samarbete mellan aktörerna i staden framöver.

– Jag hoppas att relationen och tilliten mellan olika föreningar och myndigheter som jobbar för ett bättre samhälle fortsätter stärkas. För vi kommer inte att klara av det själva och myndigheterna kommer inte klara av det själva heller. Vi behöver hjälpas åt för att få ett bättre Örebro, säger Khalid.

