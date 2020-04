Unga miljonärernas nya lyxiga coronaliv

Hundratals miljoner människor sitter i karantän världen över, länder stänger sina gränser och inför hårda restriktioner.

Men det stoppar inte de unga mångmiljonärerna.

De gjort sig kända genom lyxig konsumtion, privatflyg och vaskning av champagne. På Instagram sprids filmer där de bland annat urinerar på kontanter och slänger stora mängder sedlar från dyra sportbilar. Miljonerna de bränner kommer från karriärer på sociala medier – och flera är också arvtagare till miljardimperium.

Karantän – i semesterparadisen

Social distansering, handhygien och isolering i all ära. Men vore det inte trevligt att samtidigt kunna smita till havs med en yacht, eller till en karibisk paradisö?

Alexa Dellanos är dotter till mångmiljonären Myrka Dellanos. Mammans förmögenhet kommer från en lång karriär inom tv och radio, men 25-åriga Alexa drar själv in stora summor genom sponsrade inlägg på Instagram. I en intervju med The Sun avslöjar hon att hon tjänar över 60 000 kronor per inlägg.

Hon har gjort flera plastikoperationer, bland annat förstorat både bröst och rumpa.

– Jag gjorde operationerna för att förbättra det jag redan hade, men det har definitivt hjälpt mig att öka mina följare på bara ett och ett halvt år, säger hon till The Sun.

Under pandemin delar hon avslappnade bilder på sig själv under palmer och på stranden i Puerto Rico.

Men hon är inte ensam.

Franska tv-profilen Johanne Brami, som på sociala medier och Youtube kallar sig ”With Ladyjoe”, använder tiden i karantän för att öva på sin golfsving. Från en yacht. Hon har kritiserats för miljöpåverkan – men hävdar att bollen som skjuts rakt ut i havet inte är gjord av plast utan av fiskmat.

Johanne har dessutom hunnit med fler äventyr senaste veckorna: En tripp till Megéve i Alperna till exempel.

Omtalade kontot ”Rich Kids of the Internet” har också delat en video som visar hur självisolering på en yacht kan se ut:

Resor, munskydd och vrålåk

Arvtagerskan Masha Chigirinskaya, dotter till oligarken Alexander Chigirinsky, åkte för några veckor sedan till Alperna på skidresa. Semestern blev dock kortvarig och fick avbrytas tvärt när smittan exploderade i Europa. Enligt ryska medier blev Masha smittad, men det har hon själv förnekat.

Daisey och Ellie O'Donnell har också varit på resande fot trots pandemin. Systrarna, som är från England och har miljoner följare, bestämde sig för att ta ett ”spontanflyg” till Miami i USA för att semestra.

”Sista minuten-resor är alltid roligast”, skriver 21-åriga Daisey O'Donnell.

I Miami är också Masha Kambolin som njuter av utsikten från sin lyxlägenhet precis vid stranden – karantänklädd i morgonrock och smycken.

Men det är inte bara platserna som utmärker de rika under pandemin: Det gör även munskydden och toalettpappret.

För den med välfylld plånbok tycks inte vanliga skydd vara nog – i stället pryds deras ansikten av masker från modehus som Louis Vuitton och Gucci.

De flesta munskydden är hemmagjorda, där dyra vintageväskor offrats.

Ryska influencern Tair Marassulov och australiska modellen Jessica Hart är två av de som lagt upp selfies med Louis Vuitton-masker.

I Sverige och andra delar av världen har butikernas hyllor stundvis ekat tomma på toalettpapper. Hamstringen av det nya vita guldet har varit omtalad och omdiskuterad.

På Instagram används toapappret nu som rekvisita för att få innehåll som lockar den breda massan. Tillsammans med märkesprylar från Louis Vuitton, Balenciaga och Chanel syns de nu, prydligt staplade som ett stilleben över vår samtid.